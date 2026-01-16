Дорожная полиция пресекла угрозу, созданную пьяным водителем - ВИДЕО

Сотрудники 4-го взвода Главного управления государственной дорожной полиции при движении на 220-м километре автомагистрали Баку-Шамаха-Евлах подали сигнал «Стоп» автомобилю марки «VAZ 2102» с номером 23 BX 550, совершавшему грубые нарушения ПДД.

Однако водитель Рагиф Мамедов не подчинился законному требованию сотрудников полиции и продолжил движение, сообщает 1news.az со ссылкой на Главное управление Государственной дорожной полиции.

С целью предотвращения опасных манёвров и реальной угрозы для других участников дорожного движения в соответствии с законодательством были приняты меры, и транспортное средство было остановлено.

В ходе расследования установлено, что водитель находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения - по данному факту собранные материалы были направлены в суд по соответствующей юрисдикции для рассмотрения.

«Попытки водителей избежать ответственности за грубое нарушение правил дорожного движения, а также неповиновение законным требованиям сотрудников полиции, недопустимы по закону, и против подобных случаев будут приниматься решительные меры», - отмечают в дорожной полиции.