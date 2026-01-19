 Давос-2026: что может предложить мировой экономике Азербайджан? | 1news.az | Новости
Давос-2026: что может предложить мировой экономике Азербайджан?

Фарида Багирова15:15 - Сегодня
Всемирный экономический форум в Давосе - влиятельная площадка мировой экономики, ежегодно собирающая представителей международной политической и деловой элиты, проведет 19-23 января свою 56-ю сессию.

Форум этого года обещает быть особенно интересным, в том числе и тем, что впервые в истории организуется в условиях слома прежней системы международных отношений, мировой экономики, торговли и становления нового миропорядка.

Участниками форума под лозунгом «Дух диалога» станут представители 130 стран, включая более 60 глав государств и правительств, а также 55 министров экономики и финансов и свыше 800 топ-менеджеров. Давос-2026 поставил целью обсуждение проблем международной безопасности и экономические проблемы, а также вопроса искусственного интеллекта. В этом году в Давосе также ждут генсека ООН, главу Еврокомиссии, генерального директора Всемирной торговой организации.

Самой многочисленной на форуме станет делегация США, которую, как ожидается, возглавит лично президент Дональд Трамп. Интересно, что в преддверии форума Трамп объявил о создании Совета мира по Газе.

Перед саммитом был проведен опрос среди 1300 глав предприятий, ученых и представителей общественных организаций. Наиболее актуальной угрозой они назвали «геоэкономическую конфронтацию», то есть экономические конфликты между крупнейшими державами - так ответили 18% респондентов. Чуть меньше - 14% набрала угроза вооруженного конфликта с участием какого-либо государства, на третьем месте - экстремальные погодные явления (8%).

Смогут ли организаторы Давоса-2026, рассчитывающие сохранить единство на фоне разногласий по вопросам мировой экономики и международной безопасности, подтвердить востребованность этой статусной площадки мировой экономики, покажут его результаты.

История

Первую экономическую конференцию Давос принимал в январе 1971 года под патронатом Европейской комиссии. Главной темой встречи было обсуждение новейших методов корпоративного управления. С 1973 года на конференциях помимо вопросов менеджмента стали обсуждаться проблемы макроэкономики и внешней политики. С 1974 года в заседаниях начали принимать участие политические деятели. В 1987 году форум получил свое нынешнее название.

С 1980-х годов Всемирный экономический форум (ВЭФ) обладает статусом одного из главных событий года на международной арене, его участниками становятся до 3 тысяч представителей мирового бизнеса, общественных организаций, а также политиков.

Штаб-квартира организации расположена в пригороде Женевы Колоньи. Форум имеет филиалы в Нью-Йорке и Сан-Франциско (Мировой экономический форум США), а также офисы в Пекине и Токио.

В настоящее время деятельность форума направлена на развитие международного сотрудничества и усиление взаимодействия государства и бизнеса. Также ВЭФ реализует ряд международных экономических программ, направленных на борьбу с безработицей, увеличение инвестиций в развивающиеся страны, инновации в финансовой сфере и др.

Членами ВЭФ являются около 1 тыс. крупных международных компаний с оборотом свыше $5 млрд. В его структуре действуют Академический форум, Фонд для социального предпринимательства, Группа молодых лидеров и др. Ежегодно ВЭФ публикует доклады и рейтинги, в частности, «Глобальная конкурентоспособность», «Глобальные риски», «Рейтинг человеческого капитала» и т.д.

В центре особого внимания

Традиционно высокий интерес участников форума привлекает представленность Азербайджана на Давосской площадке. Выступления и интервью Президента Ильхама Алиева, его участие в ключевых дискуссиях и многочисленные встречи в рамках ВЭФ активно обсуждаются аналитиками как во время форума, так и в течение длительного периода после его завершения.

Уважая опыт Президента Ильхама Алиева, признавая его позицию и подходы важным ориентиром на глобальной арене, ведущие акторы откровенно размышляют о том, чему мировое сообщество может поучиться у Азербайджана. Повышенное внимание представителей мирового политического и экономического истеблишмента к взглядам главы государства, их обращения о встречах с азербайджанским лидером подтверждают высокий международный авторитет нашей страны и подчеркивают ее значимую позицию влиятельного участника глобального диалога.

В Давос обычно приезжают не с пустыми руками - сама суть Всемирного экономического форума заключается в том, что он предоставляет широкие возможности для обсуждения глобальных инвестиционных проектов мирового масштаба.

И в этом контексте у Азербайджана всегда есть что предложить глобальному инвестиционному сообществу. Страна неизменно приезжает в Давос с весомой повесткой, предлагая международным партнерам конкретные инициативы и проекты - от энергетики и развития «зеленых» технологий до вопросов безопасности и формирования устойчивых транспортно-логистических коридоров, призванных укрепить региональную стабильность. Такой комплексный подход делает Азербайджан одним из заметных и востребованных участников международного экономического диалога на Давосской площадке.

С другой стороны, и крупнейшие транснациональные корпорации нередко приезжают в Давос с собственными предложениями для Азербайджана как страны с сильной, самодостаточной экономикой. Более того, руководители ряда компаний не раз открыто признавались, что участие во Всемирном экономическом форуме для них обусловлено и возможностью личной встречи с азербайджанским лидером. В этой связи график главы государства на полях Давосского форума, как правило, отличается особой плотностью - Президент Ильхам Алиев, наряду с участием в заседаниях ВЭФ, проводит интенсивные переговоры с руководством компаний, «делающих погоду» в мировой экономике.

С полным восстановлением территориальной целостности и государственного суверенитета спектр проектов, которые Азербайджан может предложить иностранным партнерам, существенно расширился. Новые возможности охватывают как крупные инфраструктурные и инвестиционные инициативы, так и долгосрочные программы развития, усиливающие экономическую привлекательность страны и ее роль в региональных и глобальных экономических процессах.

В зоне особого внимания - масштабные программы восстановления и комплексного развития освобожденных территорий, обладающих значительным инвестиционным потенциалом. Речь идет о создании современной инфраструктуры, развитии энергетики, включая «зеленую» повестку, формировании транспортно-логистических узлов и развитии новых экономических направлений, привлекательных для долгосрочных международных инвестиций в Южно-Кавказском и Каспийском регионах.

Таким образом, Давос-2026 становится для Азербайджана не только площадкой для диалога, но и инструментом для продвижения долгосрочных экономических и геополитических интересов страны. Ее представленность на форуме позволяет демонстрировать международным партнерам инвестиционную привлекательность Азербайджана, укреплять деловые связи с крупнейшими корпорациями и инвесторами, а также выстраивать новые форматы сотрудничества в энергетике, инфраструктуре и «зеленых» технологиях.

В конечном счете, активная позиция Азербайджана на мировой экономической арене способствует усилению его влияния на широком географическом пространстве и формирует прочные платформы для расширения партнерства в ключевых секторах мировой экономики.

