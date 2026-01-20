Когда прекращается пенсия по инвалидности и как ее восстановить?

В Азербайджане пенсия по инвалидности назначается на срок, установленный решением медико-социальной экспертизы, и не является бессрочной.

Согласно действующему законодательству, по истечении срока инвалидности и при отсутствии повторного освидетельствования выплата пенсии прекращается со дня окончания установленного периода инвалидности. В случае если в ходе повторной экспертизы лицо признается трудоспособным, выплата пенсии прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем проведения проверки.

При этом законодательством предусмотрена возможность восстановления пенсии по инвалидности. В случае если гражданин в течение шести месяцев после окончания срока инвалидности, установленного решением медико-социальной экспертизы, повторно проходит освидетельствование и статус инвалидности подтверждается, выплата пенсии возобновляется. В отдельных случаях возможна также выплата пенсии за предыдущий период.

Отмечается, что минимальный размер трудовой пенсии по инвалидности в стране составляет 320 манатов. Если рассчитанный размер пенсии ниже данной суммы, государство обеспечивает выплату пенсии в размере установленного минимума.

