Важные рекомендации МЧС о том, как вести себя в период неблагоприятной погоды

Министерство по чрезвычайным ситуациям повторно обратилось к населению в связи с наблюдаемыми неблагоприятными погодными условиями.

В настоящее время на территории страны, в том числе в Баку и на Абшеронском полуострове, наблюдаются холодная, суровая и осадочная погода.

В связи с этим МЧС вновь обратилось к населению с призывом строго соблюдать соответствующие правила безопасности.

В частности, холодная погода приводит к значительному увеличению использования газовых и электрических обогревательных приборов, поэтому при их эксплуатации необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Нельзя использовать неисправные, нестандартные или кустарно изготовленные обогреватели, электрическая сеть не должна быть перегружена, а работающие обогревательные приборы нельзя оставлять без присмотра.

Кроме того, особенно в горных районах, гражданам рекомендуется по возможности не покидать населённые пункты в мороз и снегопад. В случае необходимости движения необходимо заранее информировать близких о направлении маршрута, проверить техническое состояние автомобиля с учётом сезона и обеспечить достаточный запас топлива. Рекомендуется держаться подальше от мест возможного схода лавин, в том числе от крутых склонов, и возвращаться в населённый пункт до наступления темноты.

Также во время сильного ветра следует держаться подальше от лёгких и временных строений, зданий, рекламных щитов, не останавливаться под линиями электропередачи и высокими деревьями.

Учитывая трудности, которые сильный ветер создаёт при тушении пожаров, особенно важно строго соблюдать правила пожарной безопасности в ветреную погоду.

«Помните: пренебрежение правилами - угроза для вашей жизни! В экстренной ситуации звоните по номеру 112» - отмечают в МЧС.