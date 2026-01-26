Вор пожаловался на обворовавшего его подельника в полицию

Проживающий в Хазарском районе Баку 46-летний Шамиль Махмудов обратился в полицию, заявив о краже из его дома различных предметов быта на общую сумму 7 тысяч манатов, сообщили в МВД.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Хазарского районного управления полиции, был задержан подозреваемый в совершении преступления ранее судимый Рази Меликов.

В ходе разбирательства выяснилось, что в ноябре прошлого года Меликов вместе с самим Махмудовым совершили кражу бытового и электронного оборудования из одного из объектов в поселке Бина. Однако ввиду того, что деньги, вырученные от продажи украденного ранее имущества, были распределены, по мнению Меликова, «несправедливо», он в этот раз совершил кражу уже из дома Махмудова, чтобы таким образом отомстить последнему.

Оба лица были задержаны и переданы следствию. Ведется расследование.