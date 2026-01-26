В Азербайджане воодятся штрафы за недостоверные данные о налоговом резидентстве

В Азербайджане вводится административная ответственность за предоставление недостоверных и искаженных сведений и документов, используемых для определения статуса налогового резидентства физических и юридических лиц.

Как сообщает Report, соответствующие изменения в Кодекс об административных проступках утверждены президентом Ильхамом Алиевым. Закон был принят Милли Меджлисом 30 декабря.

Согласно обновленным нормам, штрафы предусмотрены в случаях предоставления недостоверной и (или) искаженной информации при открытии счетов и оказании финансовых услуг юридическим и физическим лицам со стороны финансовых институтов в целях исполнения международных договоров Азербайджана, предусматривающих обмен налоговой и финансовой информацией.

Ответственность также наступает при несообщении финансовым институтам об изменениях, влияющих на статус резидентства, в сроки, установленные Налоговым кодексом. В этих случаях физические лица будут оштрафованы на 300 манатов, а юридические лица - на 1 000 манатов.