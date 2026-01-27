Филипп Киркоров, бывший возлюбленный и звездные друзья: Как Айгюн Кязимова отметила 55-летие - ФОТО - ВИДЕО

26 января народная артистка Азербайджана, поп-дива Айгюн Кязимова отпраздновала свой 55-й день рождения - торжество прошло в одном из столичных ресторанов в окружении коллег, друзей и близких.

А.Кязимова никогда не скрывала свой возраст и всегда с гордостью делилась этапами своей жизни, подчеркивая, что каждый год приносит новые впечатления и вдохновение: «Мне 5+5! Горжусь своим возрастом. Очень люблю свои дни рождения, для меня это личный праздник. Как и прежде, следуя традиции, отмечаю свой день рождения вместе с коллегами и друзьями - в этот раз в формате большого концертного шоу. Благодарна каждому, кто пришёл и поздравил меня».

Отметим, что среди поздравивших А.Кязимову был и король российского шоу-бизнеса, народный артист РФ Филипп Киркоров – певец хоть и не присутствовал на звездном празднике, но посвятил азербайджанской диве публикацию в социальной сети Instagram, где показал совместные кадры разных лет с А.Кязимовой, с которой его связывает как многолетняя дружба, так и творческая деятельность. Напомним, что у Ф.Киркорова и А.Кязимовой есть серия дуэтов, один из которых посвящен Азербайджану – «Джан, Азербайджан».

Среди гостей празднования 55летнего юбилея А.Кязимовой был и известный исполнитель мейханы Намик Гарачухурлу. Их связывали многолетние романтические отношения, но со временем пути каждого разошлись. Несмотря на это, артисты периодически встречались на совместных выступлениях, свадьбах и мероприятиях. Однако этот день стал особенным - впервые после расставания Намик Гарачухурлу пришёл поздравить Айгюн Кязимову лично на её день рождения, что добавило торжеству особую теплоту.

Напомним, что долгие годы две ключевые фигуры азербайджанского шоу-бизнеса Айгюн Кязимова и Ройя Айхан находились в состоянии так называемой «холодной войны», причины которой за давностью лет уже почти никто не вспоминает. Похоже, этот период действительно остался позади – в конце прошлого года поклонники стали свидетелями важного звездного примирения, а 26 января Ройя была почетным гостем на празднике поп-дивы, которую от всей души поздравила с днём рождения, подчеркнув уважение и любовь.

Подчеркнем, что мероприятие прошло в формате творческого вечера: все приглашённые артисты исполняли песни из репертуара звездной именинницы. Эти композиции уже вошли в первый трибьют-альбом Айгюн Кязимовой и будут представлены и во второй части альбома, который выйдет в ближайшее время, позволяя поклонникам вновь пережить яркие моменты её музыкальной карьеры, но в новом звучании и исполнении.