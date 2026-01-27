 Филипп Киркоров, бывший возлюбленный и звездные друзья: Как Айгюн Кязимова отметила 55-летие - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Lifestyle

Филипп Киркоров, бывший возлюбленный и звездные друзья: Как Айгюн Кязимова отметила 55-летие - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий11:35 - Сегодня
Филипп Киркоров, бывший возлюбленный и звездные друзья: Как Айгюн Кязимова отметила 55-летие - ФОТО - ВИДЕО

26 января народная артистка Азербайджана, поп-дива Айгюн Кязимова отпраздновала свой 55-й день рождения - торжество прошло в одном из столичных ресторанов в окружении коллег, друзей и близких.

А.Кязимова никогда не скрывала свой возраст и всегда с гордостью делилась этапами своей жизни, подчеркивая, что каждый год приносит новые впечатления и вдохновение: «Мне 5+5! Горжусь своим возрастом. Очень люблю свои дни рождения, для меня это личный праздник. Как и прежде, следуя традиции, отмечаю свой день рождения вместе с коллегами и друзьями - в этот раз в формате большого концертного шоу. Благодарна каждому, кто пришёл и поздравил меня».

Отметим, что среди поздравивших А.Кязимову был и король российского шоу-бизнеса, народный артист РФ Филипп Киркоров – певец хоть и не присутствовал на звездном празднике, но посвятил азербайджанской диве публикацию в социальной сети Instagram, где показал совместные кадры разных лет с А.Кязимовой, с которой его связывает как многолетняя дружба, так и творческая деятельность. Напомним, что у Ф.Киркорова и А.Кязимовой есть серия дуэтов, один из которых посвящен Азербайджану – «Джан, Азербайджан».

Среди гостей празднования 55летнего юбилея А.Кязимовой был и известный исполнитель мейханы Намик Гарачухурлу. Их связывали многолетние романтические отношения, но со временем пути каждого разошлись. Несмотря на это, артисты периодически встречались на совместных выступлениях, свадьбах и мероприятиях. Однако этот день стал особенным - впервые после расставания Намик Гарачухурлу пришёл поздравить Айгюн Кязимову лично на её день рождения, что добавило торжеству особую теплоту.

Напомним, что долгие годы две ключевые фигуры азербайджанского шоу-бизнеса Айгюн Кязимова и Ройя Айхан находились в состоянии так называемой «холодной войны», причины которой за давностью лет уже почти никто не вспоминает. Похоже, этот период действительно остался позади – в конце прошлого года поклонники стали свидетелями важного звездного примирения, а 26 января Ройя была почетным гостем на празднике поп-дивы, которую от всей души поздравила с днём рождения, подчеркнув уважение и любовь.

Подчеркнем, что мероприятие прошло в формате творческого вечера: все приглашённые артисты исполняли песни из репертуара звездной именинницы. Эти композиции уже вошли в первый трибьют-альбом Айгюн Кязимовой и будут представлены и во второй части альбома, который выйдет в ближайшее время, позволяя поклонникам вновь пережить яркие моменты её музыкальной карьеры, но в новом звучании и исполнении.

Поделиться:
166

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев открыл в Сумгайыте завод по производству зеркальных листов - ФОТО

Общество

В Азербайджане усилена кибербезопасность банковского сектора

Политика

МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю Международного дня памяти ...

В мире

Турция опровергла сообщения о выделении Эрдоганом финансовой помощи для Армении

Lifestyle

Филипп Киркоров, бывший возлюбленный и звездные друзья: Как Айгюн Кязимова отметила 55-летие - ФОТО - ВИДЕО

В Тбилиси отменен концерт группы t.A.T.u.

Викторию Бекхэм наградили в Париже на фоне семейного конфликта - ФОТО

Назван актёр, который заменит уволенного со скандалом Догукана Гюнгёра в «Kızılcık şerbeti» - ФОТО

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

Объявлены номинанты премии «Оскар 2026» - СПИСОК

Невестку Виктории Бекхэм назвали монстром: Откровения звёздного стилиста - ВИДЕО

Эльшад Хосе сделал заявление после освобождения из-под ареста: «Всегда был против мата» - ВИДЕО

Правила жизни Валентино Гаравани: «Ни один мужчина не хочет видеть рядом с собой женщину, одетую как мальчик»

Последние новости

Пентагон проводит консультации с союзниками на Ближнем Востоке из-за Ирана

Сегодня, 11:45

Ильхам Алиев открыл в Сумгайыте завод по производству зеркальных листов - ФОТО

Сегодня, 11:40

Власти США опровергли сообщение газеты о гарантиях безопасности для Украины

Сегодня, 11:37

Филипп Киркоров, бывший возлюбленный и звездные друзья: Как Айгюн Кязимова отметила 55-летие - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:35

Американский сенатор назвал целью США смену власти в Иране

Сегодня, 11:22

В Азербайджане усилена кибербезопасность банковского сектора

Сегодня, 11:15

В Тбилиси отменен концерт группы t.A.T.u.

Сегодня, 11:10

МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста - ФОТО

Сегодня, 11:05

Турция опровергла сообщения о выделении Эрдоганом финансовой помощи для Армении

Сегодня, 11:02

Возбуждено уголовное дело по факту самоубийства мужчины, ранившего жену ножом - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:58

Сколько процентов населения Азербайджана воспользовалось услугами ОМС?

Сегодня, 10:50

Дуров назвал WhatsApp небезопасным мессенджером

Сегодня, 10:45

СМИ: Экс-глава «Узбекнефтегаза» задержан по подозрению в коррупции

Сегодня, 10:40

Председатель Милли Меджлиса прибыла с рабочим визитом в ОАЭ - ФОТО

Сегодня, 10:38

Израиль хочет достичь нового соглашения с Трампом

Сегодня, 10:35

Заур Алиев: Обязательное медицинское страхование обеспечит доступ к медуслугам для более широких слоев населения

Сегодня, 10:32

Перемирие в Сирии имеет важное значение для безопасности Турции - Hürriyet

Сегодня, 10:25

СМИ: США рассматривают нанесение точечных ударов по Ирану

Сегодня, 10:22

Сын генерала отреагировал на обвинения экс-возлюбленной - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:12

В Баку столкнулись автобус BakuBus и грузовик

Сегодня, 10:07
Все новости
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Бывало ли у вас такое, что, смотря старые азербайджанские фильмы или программы, посвящённые нашим выдающимся личностям, вы вдруг оказывались в23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00