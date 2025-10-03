Старые песни, новое звучание: Презентован трибьют-альбом Айгюн Кязимовой - ВИДЕО

Трибьют-альбом — это музыкальный проект, в котором песни известного артиста или группы исполняются другими музыкантами, как правило, в их интерпретации и стиле.

Такие альбомы создаются либо в память об исполнителе, либо для того, чтобы привнести новый взгляд на его творчество. В случае с народной артисткой Айгюн Кязимовой, трибьют-альбом стал не только данью уважения её многолетней успешной карьере, но и способом представить её музыку в новом звучании, где каждый исполнитель, а всего в проекте задействован 31 артист, привнес в песню что-то своё, личное.

Трибьют-альбом, работа над которым велась в течение 7 месяцев, получил название «Best of Aygun - All stars» - в его записи приняли участие как народные и заслуженные артисты и популярные исполнители, так и те, кто делает свои первые шаги в азербайджанском шоу-бизнесе.

Отметим, что проекте приняла участие и дочь поп-дивы Ильгара Кязимова, исполнившая в рамках проекта один из суперхитов звездной мамы – «Карие глаза» (Годы-годы).

Подчеркнем, что подобного рода музыкальный проект осуществлен в Азербайджане впервые – прослушать хиты народной артистки Азербайджана Айгюн Кязимовой в новом звучании можно по ссылке ниже.

