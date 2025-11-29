Самый обсуждаемый кадр дня: Айгюн Кязимова и Ройа рядом - ФОТО

Певец Насими Мамедов поделился в Instagram Stories кадром из салона самолёта, который мгновенно стал одной из самых обсуждаемых тем в соцсетях.

Всё дело в звездных пассажирах рядом с артистом: в объектив попали две народные артистки Азербайджана - Айгюн Кязимова и Ройа Айхан.

Напомним, что долгие годы певицы находились в состоянии так называемой «холодной войны», причины которой за давностью лет уже почти никто не вспоминает. Поэтому увидеть их вместе, да ещё и в непринуждённой обстановке, стало настоящей неожиданностью.

Интриги добавил и следующий ход - вскоре сама Айгюн Кязимова опубликовала фотографию с Ройей в Stories, окончательно дав повод для обсуждений, которые проходят в социальных сетях в позитивном ключе.

Похоже, «холодной войне» двух ключевых фигур азербайджанского шоу-бизнеса действительно пришёл конец и поклонники стали свидетелями важного примирения.