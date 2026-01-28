Азербайджан вводит запрет на демонстрацию табачных изделий на ТВ и не только

Согласно предлагаемым изменениям в закон «Об ограничении использования табачных изделий», в Азербайджане будет введен категорический запрет на демонстрацию табачных изделий и процесса курения на мероприятиях, ориентированных на детскую аудиторию.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Report.az.

Отмечается, что также будет запрещено открытое вещание в эфире или через кабельные сети произведений, спектаклей и программ, в которых показываются табачные изделия и процесс их употребления.

