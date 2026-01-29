 Из Германии в Азербайджан в рамках проекта DEA с Минэкологии и WWF отправлены 18 зубров | 1news.az | Новости
Из Германии в Азербайджан в рамках проекта DEA с Минэкологии и WWF отправлены 18 зубров

First News Media23:20 - 29 / 01 / 2026
В рамках проекта по реинтродукции зубров, реализуемого по инициативе Лейлы Алиевой Общественным объединением IDEA с Министерством экологии и природных ресурсов и азербайджанским представительством Всемирного фонда дикой природы (WWF), из берлинского зоопарка Tierpark в Азербайджан были отправлены 12 зубров.

Кроме того, еще 6 зубров были отправлены в нашу страну из немецкого города Бад-Берлебург.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, за процессом отправки зубров в нашу страну наблюдали посол Азербайджана в Германии Насими Агаев, директор берлинского зоопарка Tierpark Андреас Книрим, а также представители других профильных структур.

Зубры на протяжении веков обитали на территории Азербайджана. Эти массивные дикие быки с древних времен были олицетворением силы, о чем свидетельствуют изображения диких зубров на скалах Гобустана. Вследствие неэффективного управления популяцией данный вид оказался полностью истреблен на территории страны. Последний зубр на Кавказе был убит в 1927 году. По итогам исследований, проведенных ведущими учеными региона и мира, было установлено, что в природных условиях Азербайджана сохраняется благоприятная среда для обитания зубров.

С конца 2012 года Общественное объединение IDEA совместно с Министерством экологии и природных ресурсов и азербайджанским представительством WWF ведет интенсивную работу по реинтродукции зубров в дикую природу страны. В соответствии с Соглашением о сотрудничестве, подписанным между Общественным объединением IDEA и Шахдагским национальным парком, для восстановления исчезнувшей популяции зубров и их возвращения в природную среду, а также для научного воспроизводства других видов диких животных, в Исмаиллинском секторе Шахдагского национального парка была выделена территория площадью в 305 га и построен специальный комплекс для разведения зубров и их последующего выпуска в дикую природу.

С мая 2019 года зубры из различных стран, в том числе из Германии, доставляются в Азербайджан. Эти животные успешно проходят период адаптации, среди них наблюдается естественный прирост, а после завершения процесса акклиматизации они выпускаются в дикую природу из специальной адаптационной зоны.

«Сегодня мы находимся в Берлинском зоопарке и являемся свидетелями важного события. С 2019 года при поддержке организации IDEA совместно с Германией реализуется очень успешный проект. Зубры из зоопарков Германии и других европейских стран доставляются в Азербайджан, где они выпускаются на волю и возвращаются в естественную среду обитания. Это наглядно демонстрирует высокую значимость, которую Азербайджан придает сохранению природного разнообразия и охране окружающей среды. Это, вместе с тем, является ярким примером партнерства между Азербайджаном и Германией», - сказал журналистам посол Азербайджана в Германии Н. Агаев.

Для отправки в Азербайджан зубры были погружены на транспортные средства в Берлинском зоопарке, доставлены во Франкфурт и оттуда направлены в нашу страну. По прибытии в Азербайджан животные будут некоторое время содержаться в вольерных условиях, а после прохождения адаптационного периода выпущены в дикую природу.

Директор берлинского зоопарка Tierpark Андреас Книрим подчеркнул в интервью, что в общей сложности будет отправлено 18 зубров. Он отметил, что это станет самой крупной партией зубров, когда-либо перевозимой одним рейсом. По его словам, ранее в Азербайджан несколькими партиями из различных зоопарков уже были доставлены 46 зубров.

«Часть из них была отправлена отсюда - из Tierpark, другие поступили из разных зоопарков Германии, а также, в частности, из Чехии. Эти 46 животных уже собраны в Азербайджане и у них уже появилось потомство. Таким образом, численность зубров выросла с 46 до примерно 70-72 особей. С учетом сегодняшней отправки общее количество зубров в Азербайджане приблизится к 90. Можно сказать, что Азербайджан уже обладает очень сильной и здоровой популяцией зубров. Надеюсь, что в ближайшие годы мы сможем внести еще больший вклад в этот процесс и в Азербайджане будет рождаться больше детенышей, а страна займет одно из ведущих мест в сфере охраны зубров. Это крайне важно для природы, сохранения биоразнообразия и устойчивого будущего популяции зубров», - сказал А. Книрим.

Проект планируется реализовывать до 2028 года в целях доведения численности зубров до 100 особей. Хотя основная цель проекта - возвращение зубров в естественную среду обитания, одним из его ключевых направлений также является повышение уровня общественной осведомленности. С этой целью регулярно организуются различные просветительские мероприятия для школьников, в том числе летние лагеря.

