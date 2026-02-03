Состоялся суд по делу о гибели 28-летнего мужчины, упавшего в коллектор на дороге «Баксол»

Состоялся очередной судебный процесс над Азером Джумшудовым – начальником участка по аварийно-восстановительным работам в канализационных коллекторах Бакинского управления водоснабжения и канализации, который был арестован в рамках уголовного дела, возбужденного по факту гибели 28-летнего Джумшуда Джумшудлу в результате падения в канализационный люк на территории «Баксол».

Как сообщает AПA, сегодня на процессе в Наримановском районном суде под председательством судьи Гюльтекин Асадовой Азер Джумшудов ответил на адресованные ему вопросы.

Отвечая на вопросы гособвинителя, А.Джумшудов сообщил, что на данной территории 14 мая прошлого года произошло проседание грунта: «14 мая прошлого года на участке, где произошёл несчастный случай, было зафиксировано проседание. В то время я работал примерно в одном километре оттуда. Из оперативного центра управления нам сообщили о проседании. Мы в соответствии с правилами оградили территорию и установили соответствующие предупредительные знаки. 4 июня руководство повелело нам покинуть этот участок, обосновав это тем, что нам там больше нечего делать. Проседание на дороге «Баксол» так и не было устранено. 26 июня произошёл этот инцидент, а 30 июня пресс-служба Государственного агентства водных ресурсов распространила информацию и подробно разъяснила причины происшествия».

Государственный обвинитель отметил, что на видео, связанном с происшествием, кроме разорванных лент ничего не видно, и что кто-то высыпал туда ДСП. Он поинтересовался, известно ли об этом обвиняемому.

Азер Джумшудов заявил, что это было сделано предпринимателями: «После того, как мы оградили участок лентой, мы предупредили предпринимателей. Однако они проигнорировали предупреждения и демонтировали предупредительные знаки. Поверх участка они насыпали косметический слой из ДСП и даже разместили там строительные материалы. Дорожное полотно не выдержало нагрузки и обрушилось».

Он добавил, что демонтаж предупредительных знаков входил в обязанности эксплуатационного участка.

Гособвинитель попросил его представить в суд фотографии, подтверждающие проведение работ по установке предупредительных знаков.

В ходе процесса, отвечая на вопросы адвоката пострадавшей стороны, Азер Джумшудов заявил, что неоднократно предупреждал руководство о проседании: «Я много раз выдавал заключение о том, что данный участок находится в аварийном состоянии, материалы остались ещё с советского периода, с 1986 года, и их нужно заменить. Даже на соседнем участке ранее уже было проседание, мы проводили ремонт. Ремонтные работы выполнялись поэтапно. Когда речь заходила об этом участке, говорили, что материалов нет».

Мать погибшего Джумшуда Джумшудлу заявила в суде, что её деверь угрожает ей, требуя отозвать жалобу.

Азер Джумшудов сообщил, что узнал о привлечении к ответственности в самом конце процесса: «Меня вызвали в прокуратуру в самый последний момент. Сказали, что я должен дать свидетельские показания. А за день до этого мне предъявили обвинение. Я не виновен. Если я виноват хоть в малейшей степени, то готов понести наказание в десятикратном размере».

Адвокат Азера Джумшудова Анар Рамазанов сообщил, что подаст ходатайство о допросе в суде руководителей и других лиц.

Следующее судебное заседание назначено на 17 февраля.

Отметим, что по информации Генеральной прокуратуры, 26 июня 2025 года в 20:30 Джумшуд Джумшудлу (1997 г.р.) в Наримановском районе, перед домом по адресу улица Алескера Гаибова, 20/90, в результате проседания грунта упал в канал, по которому текут сточные воды.

Тело погибшего было обнаружено 28 июня в 15:35 в резервуаре очистки сточных вод, расположенном в поселке Говсан Сураханского района города Баку.

Сотрудниками прокуратуры был проведен осмотр места происшествия и тела, получены записи с камер видеонаблюдения, зафиксировавшие происшествие, а также выполнены другие необходимые процессуальные действия. В ходе расследования было установлено, что данный канал находится на балансе Бакинского управления водоканала публичного юридического лица «Объединенная служба водоснабжения крупных городов» Государственного агентства водных ресурсов Азербайджанской Республики и эксплуатируется данным управлением.

По данному факту в Наримановской районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 314.2 Уголовного кодекса (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего).

Начальник участка аварийно-восстановительных работ службы канализационных коллекторов и напорных систем Бакинского управления водоканала Азер Джумшудов привлечен к делу в качестве обвиняемого, в его отношении была избрана мера пресечения в виде передачи под полицейский надзор.