 Состоялся суд по делу о гибели 28-летнего мужчины, упавшего в коллектор на дороге «Баксол» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Состоялся суд по делу о гибели 28-летнего мужчины, упавшего в коллектор на дороге «Баксол»

First News Media15:22 - Сегодня
Состоялся суд по делу о гибели 28-летнего мужчины, упавшего в коллектор на дороге «Баксол»

Состоялся очередной судебный процесс над Азером Джумшудовым – начальником участка по аварийно-восстановительным работам в канализационных коллекторах Бакинского управления водоснабжения и канализации, который был арестован в рамках уголовного дела, возбужденного по факту гибели 28-летнего Джумшуда Джумшудлу в результате падения в канализационный люк на территории «Баксол».

Как сообщает AПA, сегодня на процессе в Наримановском районном суде под председательством судьи Гюльтекин Асадовой Азер Джумшудов ответил на адресованные ему вопросы.

Отвечая на вопросы гособвинителя, А.Джумшудов сообщил, что на данной территории 14 мая прошлого года произошло проседание грунта: «14 мая прошлого года на участке, где произошёл несчастный случай, было зафиксировано проседание. В то время я работал примерно в одном километре оттуда. Из оперативного центра управления нам сообщили о проседании. Мы в соответствии с правилами оградили территорию и установили соответствующие предупредительные знаки. 4 июня руководство повелело нам покинуть этот участок, обосновав это тем, что нам там больше нечего делать. Проседание на дороге «Баксол» так и не было устранено. 26 июня произошёл этот инцидент, а 30 июня пресс-служба Государственного агентства водных ресурсов распространила информацию и подробно разъяснила причины происшествия».

Государственный обвинитель отметил, что на видео, связанном с происшествием, кроме разорванных лент ничего не видно, и что кто-то высыпал туда ДСП. Он поинтересовался, известно ли об этом обвиняемому.

Азер Джумшудов заявил, что это было сделано предпринимателями: «После того, как мы оградили участок лентой, мы предупредили предпринимателей. Однако они проигнорировали предупреждения и демонтировали предупредительные знаки. Поверх участка они насыпали косметический слой из ДСП и даже разместили там строительные материалы. Дорожное полотно не выдержало нагрузки и обрушилось».

Он добавил, что демонтаж предупредительных знаков входил в обязанности эксплуатационного участка.

Гособвинитель попросил его представить в суд фотографии, подтверждающие проведение работ по установке предупредительных знаков.

В ходе процесса, отвечая на вопросы адвоката пострадавшей стороны, Азер Джумшудов заявил, что неоднократно предупреждал руководство о проседании: «Я много раз выдавал заключение о том, что данный участок находится в аварийном состоянии, материалы остались ещё с советского периода, с 1986 года, и их нужно заменить. Даже на соседнем участке ранее уже было проседание, мы проводили ремонт. Ремонтные работы выполнялись поэтапно. Когда речь заходила об этом участке, говорили, что материалов нет».

Мать погибшего Джумшуда Джумшудлу заявила в суде, что её деверь угрожает ей, требуя отозвать жалобу.

Азер Джумшудов сообщил, что узнал о привлечении к ответственности в самом конце процесса: «Меня вызвали в прокуратуру в самый последний момент. Сказали, что я должен дать свидетельские показания. А за день до этого мне предъявили обвинение. Я не виновен. Если я виноват хоть в малейшей степени, то готов понести наказание в десятикратном размере».

Адвокат Азера Джумшудова Анар Рамазанов сообщил, что подаст ходатайство о допросе в суде руководителей и других лиц.

Следующее судебное заседание назначено на 17 февраля.

Отметим, что по информации Генеральной прокуратуры, 26 июня 2025 года в 20:30 Джумшуд Джумшудлу (1997 г.р.) в Наримановском районе, перед домом по адресу улица Алескера Гаибова, 20/90, в результате проседания грунта упал в канал, по которому текут сточные воды.

Тело погибшего было обнаружено 28 июня в 15:35 в резервуаре очистки сточных вод, расположенном в поселке Говсан Сураханского района города Баку.

Сотрудниками прокуратуры был проведен осмотр места происшествия и тела, получены записи с камер видеонаблюдения, зафиксировавшие происшествие, а также выполнены другие необходимые процессуальные действия. В ходе расследования было установлено, что данный канал находится на балансе Бакинского управления водоканала публичного юридического лица «Объединенная служба водоснабжения крупных городов» Государственного агентства водных ресурсов Азербайджанской Республики и эксплуатируется данным управлением.

По данному факту в Наримановской районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 314.2 Уголовного кодекса (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего).

Начальник участка аварийно-восстановительных работ службы канализационных коллекторов и напорных систем Бакинского управления водоканала Азер Джумшудов привлечен к делу в качестве обвиняемого, в его отношении была избрана мера пресечения в виде передачи под полицейский надзор.

Поделиться:
390

Актуально

Xроника

Президенты Азербайджана и ОАЭ наблюдали за совместными оперативно-тактическими ...

Политика

Суд в Азербайджане по делу граждан Армении продолжится 5 февраля

Общество

Потушен пожар в жилом доме на Парламентском проспекте - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Экономика

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые ...

Общество

Стало известно о состоянии подростка, подвергшегося вооруженному нападению своего дяди

В Баку мужчина продал украденное золото в ювелирном магазине - ВИДЕО

Из Союза писателей Азербайджана исключили около 30 авторов

Потушен пожар в жилом доме на Парламентском проспекте - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

Каким будет февраль в Азербайджане? Прогноз Национальной службы гидрометеорологии

Трамваи возвращаются в Баку

В Баку ликвидирован объект незаконного строительства - ВИДЕО

В Азербайджане меняются правила присвоения имени ребенку и получения им гражданства

Последние новости

Стало известно о состоянии подростка, подвергшегося вооруженному нападению своего дяди

Сегодня, 17:17

«Тепло для Украины»: Из Баку в Украину направлена партия энергетического оборудования - ФОТО

Сегодня, 17:08

Серж Саргсян считает объединения оппозиции в Армении затруднительным

Сегодня, 17:04

В Антикоррупционном суде Армении рассматривается дело против Сержа Саргсяна

Сегодня, 16:58

В Баку мужчина продал украденное золото в ювелирном магазине - ВИДЕО

Сегодня, 16:55

В Риме введена плата за возможность бросить монету в фонтан Треви

Сегодня, 16:52

Суд в Азербайджане по делу граждан Армении продолжится 5 февраля

Сегодня, 16:45

Решена судьба «Театра песни» Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте

Сегодня, 16:33

Президенты Азербайджана и ОАЭ наблюдали за совместными оперативно-тактическими учениями «Щит мира - 2026» в Абу-Даби - ФОТО

Сегодня, 16:17

Из Союза писателей Азербайджана исключили около 30 авторов

Сегодня, 16:12

Потушен пожар в жилом доме на Парламентском проспекте - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:05

Трамп не хочет наносить удар по Ирану, утверждают в вашингтонской администрации

Сегодня, 15:47

В Азербайджане утверждены форма и жетоны для частных судебных исполнителей - ФОТО

Сегодня, 15:40

Испания запретит соцсети детям до 16 лет

Сегодня, 15:30

Состоялся суд по делу о гибели 28-летнего мужчины, упавшего в коллектор на дороге «Баксол»

Сегодня, 15:22

В Азербайджане названы сферы с наибольшим дефицитом кадров - СПИСОК

Сегодня, 15:18

Azercell объявляет о запуске программы «Студенческая стипендия 2026»

Сегодня, 15:13

В драке, в которой пострадал Вейсал Рзаев, участвовал ещё один футболист - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:07

Армения пока остается в «черном списке» ЕС - министр

Сегодня, 15:00

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Сегодня, 14:55
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48