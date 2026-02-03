В драке, в которой пострадал Вейсал Рзаев, участвовал ещё один футболист - ОБНОВЛЕНО

Появились новые подробности инцидента с участием футболиста "Кяпаза" Вейсала Рзаева, получившего ножевое ранение в Гяндже.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на qafqazinfo.az, полузащитник получил ранение, пытаясь защитить своего друга. Речь идет о бывшем игроке "Кяпаза" Нихате Фараджи, который в настоящее время выступает за клуб "Шеки Сити", играющий во Второй лиге.

По имеющейся информации, Рзаев и Фараджи находились в одном из ресторанов города вместе с двумя девушками. Около 04:00 компания покинула заведение.

По предварительным данным, по дороге им преградил путь бывший молодой человек одной из девушек. После словесного конфликта с Фараджи он попытался нанести ему ножевое ранение. В этот момент футболист встал между ними, и удар пришелся на него.

В результате Вейсал Рзаев получил тяжелое ранение.

10:05

Футболист «Кяпаза» Вейсал Рзаев получил ножевое ранение.

Игрок футбольного клуба «Кяпаз» Вейсал Рзаев подвергся нападению в Гяндже.

Как сообщили сайту APA в клубе, полузащитник госпитализирован. Состояние Рзаева оценивается как тяжелое, однако угрозы для жизни нет, передает 1news.az.

Причины и обстоятельства инцидента не разглашаются. По данному факту ведется расследование.

09:05

В Гяндже произошла поножовщина.

Как сообщает AПA, житель города Баку Вейсал Рзаев (2002 г.р.) был госпитализирован с колото-резаной раной брюшной полости.

Ему была немедленно проведена операция, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Согласно информации, пострадавший является игроком футбольного клуба "Кяпаз".

Обстоятельства инцидента неизвестны. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции.

По данному факту проводится расследование.