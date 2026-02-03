 В драке, в которой пострадал Вейсал Рзаев, участвовал ещё один футболист - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Футбол

В драке, в которой пострадал Вейсал Рзаев, участвовал ещё один футболист - ОБНОВЛЕНО

First News Media15:07 - Сегодня
В драке, в которой пострадал Вейсал Рзаев, участвовал ещё один футболист - ОБНОВЛЕНО

Появились новые подробности инцидента с участием футболиста "Кяпаза" Вейсала Рзаева, получившего ножевое ранение в Гяндже.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на qafqazinfo.az, полузащитник получил ранение, пытаясь защитить своего друга. Речь идет о бывшем игроке "Кяпаза" Нихате Фараджи, который в настоящее время выступает за клуб "Шеки Сити", играющий во Второй лиге.

По имеющейся информации, Рзаев и Фараджи находились в одном из ресторанов города вместе с двумя девушками. Около 04:00 компания покинула заведение.

По предварительным данным, по дороге им преградил путь бывший молодой человек одной из девушек. После словесного конфликта с Фараджи он попытался нанести ему ножевое ранение. В этот момент футболист встал между ними, и удар пришелся на него.

В результате Вейсал Рзаев получил тяжелое ранение.

10:05

Футболист «Кяпаза» Вейсал Рзаев получил ножевое ранение.

Игрок футбольного клуба «Кяпаз» Вейсал Рзаев подвергся нападению в Гяндже.

Как сообщили сайту APA в клубе, полузащитник госпитализирован. Состояние Рзаева оценивается как тяжелое, однако угрозы для жизни нет, передает 1news.az.

Причины и обстоятельства инцидента не разглашаются. По данному факту ведется расследование.

09:05

В Гяндже произошла поножовщина.

Как сообщает AПA, житель города Баку Вейсал Рзаев (2002 г.р.) был госпитализирован с колото-резаной раной брюшной полости.

Ему была немедленно проведена операция, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Согласно информации, пострадавший является игроком футбольного клуба "Кяпаз".

Обстоятельства инцидента неизвестны. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции.

По данному факту проводится расследование.

Поделиться:
1074

Актуально

Xроника

Президенты Азербайджана и ОАЭ наблюдали за совместными оперативно-тактическими ...

Политика

Суд в Азербайджане по делу граждан Армении продолжится 5 февраля

Общество

Потушен пожар в жилом доме на Парламентском проспекте - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Экономика

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые ...

Футбол

В драке, в которой пострадал Вейсал Рзаев, участвовал ещё один футболист - ОБНОВЛЕНО

Определились даты матчей «Карабаха» против «Ньюкасла» в плей-офф Лиги чемпионов

Стал известен соперник «Карабаха» в плей-офф Лиги Чемпионов - ВИДЕО

Сегодня определится соперник «Карабаха» в плей-офф Лиги чемпионов

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

Сколько заработал «Карабах», благодаря выходу в плей-офф Лиги чемпионов

Стал известен соперник «Карабаха» в плей-офф Лиги Чемпионов - ВИДЕО

Луис Энрике: Для ПСЖ лучше сыграть с Карабахом

Игроки завоевавшего путевку в плей-офф ЛЧ «Карабаха» вернулись на родину - ФОТО

Последние новости

Стало известно о состоянии подростка, подвергшегося вооруженному нападению своего дяди

Сегодня, 17:17

«Тепло для Украины»: Из Баку в Украину направлена партия энергетического оборудования - ФОТО

Сегодня, 17:08

Серж Саргсян считает объединения оппозиции в Армении затруднительным

Сегодня, 17:04

В Антикоррупционном суде Армении рассматривается дело против Сержа Саргсяна

Сегодня, 16:58

В Баку мужчина продал украденное золото в ювелирном магазине - ВИДЕО

Сегодня, 16:55

В Риме введена плата за возможность бросить монету в фонтан Треви

Сегодня, 16:52

Суд в Азербайджане по делу граждан Армении продолжится 5 февраля

Сегодня, 16:45

Решена судьба «Театра песни» Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте

Сегодня, 16:33

Президенты Азербайджана и ОАЭ наблюдали за совместными оперативно-тактическими учениями «Щит мира - 2026» в Абу-Даби - ФОТО

Сегодня, 16:17

Из Союза писателей Азербайджана исключили около 30 авторов

Сегодня, 16:12

Потушен пожар в жилом доме на Парламентском проспекте - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:05

Трамп не хочет наносить удар по Ирану, утверждают в вашингтонской администрации

Сегодня, 15:47

В Азербайджане утверждены форма и жетоны для частных судебных исполнителей - ФОТО

Сегодня, 15:40

Испания запретит соцсети детям до 16 лет

Сегодня, 15:30

Состоялся суд по делу о гибели 28-летнего мужчины, упавшего в коллектор на дороге «Баксол»

Сегодня, 15:22

В Азербайджане названы сферы с наибольшим дефицитом кадров - СПИСОК

Сегодня, 15:18

Azercell объявляет о запуске программы «Студенческая стипендия 2026»

Сегодня, 15:13

В драке, в которой пострадал Вейсал Рзаев, участвовал ещё один футболист - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:07

Армения пока остается в «черном списке» ЕС - министр

Сегодня, 15:00

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Сегодня, 14:55
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48