В Гёйчае произошел пожар в магазине - ВИДЕО

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре на объекте в селе 2-е Арабджебирли Гёйчайского района.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В связи с полученным вызовом на место происшествия незамедлительно были направлены силы Гёйчайской районной части Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание, возникшее в строении общей площадью 500 кв. м, состоящем из объектов различного назначения под единой крышей, было ликвидировано в кратчайшие сроки. Распространение огня на соседние объекты было предотвращено.

В результате пожара в магазине общей площадью 60 кв. м сгорел потолок из ламбира и деревянные балки кровельного покрытия на площади 15 кв. м. Остальная часть магазина и прилегающие объекты были защищены от огня.