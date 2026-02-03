Под знаком Лошади: Lladró представляет новую фарфоровую серию к Китайскому Новому 2026 году - ФОТО

В преддверии Китайского Нового года 2026, который по восточному календарю пройдет под знаком Лошади и начнется 17 февраля, испанский дом Lladró обращается к одному из самых выразительных и многозначных образов зодиакального цикла.

Новая серия объединяет пять фарфоровых произведений, в которых по-разному раскрывается характер этого животного — от экспрессии и силы до утонченной абстракции и декоративной интерпретации.

На протяжении веков лошадь оставалась универсальным символом свободы, внутренней энергии и благородства. В китайской культуре она ассоциируется с независимостью, жизненной силой и стремлением к движению, в то время как в испанской традиции этот образ неразрывно связан с искусством верховой езды, сельским укладом и торжественными церемониями. Особенно ярко это проявляется в Андалусии, где лошадь занимает центральное место в культурной и художественной идентичности региона. Именно на пересечении этих традиций и рождается серия Lladró, приуроченная к Году Лошади.

Современное прочтение зодиакального образа открывает The Horse из линейки New Concept. Лаконичное изображение головы лошади, выполненное в насыщенной красно-золотой гамме, передаёт внутреннюю динамику и экспрессию образа. Чистота форм, глубокий красный цвет и акценты золотого люстра создают ощущение движения и энергии, а декоративные мотивы, вдохновленные восточной орнаментикой, подчеркивают зодиакальную символику произведения.

Более мягкое и трогательное настроение задаёт Baby Horse. Эта работа входит в коллекцию Baby Animals, где двенадцать знаков китайского зодиака представлены в легкой, почти сказочной манере. Белоснежный фарфор, сочетание матовых и глянцевых поверхностей, выразительные черные глаза и вручную выполненный декоративный нагрудник придают скульптуре эмоциональную теплоту. В этом образе угадываются черты, традиционно приписываемые рожденным под знаком Лошади: энергичность, независимость и харизма.

Абстрактный художественный язык раскрывается в скульптуре Origami Horse. Вдохновленная японским искусством оригами, эта работа из черного матового фарфора изображает животное в движении: поднятая нога и выверенный силуэт создают ощущение баланса и динамики. Граненые поверхности усиливают игру света и тени, подчеркивая элегантность и собранность формы.

Функциональное переосмысление образа представлено в Horse Vase, где силуэт лошади трансформируется в декоративный объект. Стилизованная форма вручную расписанная черная глянцевая грива придают изделию характер и легкую игривость, объединяя утилитарность с художественным жестом и сохраняя узнаваемый почерк бренда.

Кульминацией серии становится Spanish Pure Breed (Black) — изделие из коллекции High Porcelain, выпущенное лимитированным тиражом в 500 экземпляров. Скульптура вдохновлена лошадьми Королевской андалузской школы верховой езды и выполнена из черного матового фарфора с использованием золотого люстра, металлических элементов и деталей из натуральной кожи. Это изделие воплощает церемониальную красоту, дисциплину и мощь испанской чистокровной породы, демонстрируя высочайший уровень технического и художественного мастерства Lladró.

Продолжая развитие своей зодиакальной серии, Lladró предлагает коллекционерам и ценителям декоративного искусства новые интерпретации древней символики. Образ Лошади становится не только эстетическим объектом, но и личным талисманом для тех, кто родился под этим знаком (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026), отражая их характер через форму, цвет и материал.

Все изделия Lladró создаются вручную от первого эскиза до финальной росписи на мануфактуре бренда в Валенсии, Испания.

