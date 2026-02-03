 Под знаком Лошади: Lladró представляет новую фарфоровую серию к Китайскому Новому 2026 году - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Под знаком Лошади: Lladró представляет новую фарфоровую серию к Китайскому Новому 2026 году - ФОТО

First News Media11:15 - Сегодня
Под знаком Лошади: Lladró представляет новую фарфоровую серию к Китайскому Новому 2026 году - ФОТО

В преддверии Китайского Нового года 2026, который по восточному календарю пройдет под знаком Лошади и начнется 17 февраля, испанский дом Lladró обращается к одному из самых выразительных и многозначных образов зодиакального цикла.

Новая серия объединяет пять фарфоровых произведений, в которых по-разному раскрывается характер этого животного — от экспрессии и силы до утонченной абстракции и декоративной интерпретации.

На протяжении веков лошадь оставалась универсальным символом свободы, внутренней энергии и благородства. В китайской культуре она ассоциируется с независимостью, жизненной силой и стремлением к движению, в то время как в испанской традиции этот образ неразрывно связан с искусством верховой езды, сельским укладом и торжественными церемониями. Особенно ярко это проявляется в Андалусии, где лошадь занимает центральное место в культурной и художественной идентичности региона. Именно на пересечении этих традиций и рождается серия Lladró, приуроченная к Году Лошади.

Современное прочтение зодиакального образа открывает The Horse из линейки New Concept. Лаконичное изображение головы лошади, выполненное в насыщенной красно-золотой гамме, передаёт внутреннюю динамику и экспрессию образа. Чистота форм, глубокий красный цвет и акценты золотого люстра создают ощущение движения и энергии, а декоративные мотивы, вдохновленные восточной орнаментикой, подчеркивают зодиакальную символику произведения.

Более мягкое и трогательное настроение задаёт Baby Horse. Эта работа входит в коллекцию Baby Animals, где двенадцать знаков китайского зодиака представлены в легкой, почти сказочной манере. Белоснежный фарфор, сочетание матовых и глянцевых поверхностей, выразительные черные глаза и вручную выполненный декоративный нагрудник придают скульптуре эмоциональную теплоту. В этом образе угадываются черты, традиционно приписываемые рожденным под знаком Лошади: энергичность, независимость и харизма.

Абстрактный художественный язык раскрывается в скульптуре Origami Horse. Вдохновленная японским искусством оригами, эта работа из черного матового фарфора изображает животное в движении: поднятая нога и выверенный силуэт создают ощущение баланса и динамики. Граненые поверхности усиливают игру света и тени, подчеркивая элегантность и собранность формы.

Функциональное переосмысление образа представлено в Horse Vase, где силуэт лошади трансформируется в декоративный объект. Стилизованная форма вручную расписанная черная глянцевая грива придают изделию характер и легкую игривость, объединяя утилитарность с художественным жестом и сохраняя узнаваемый почерк бренда.

Кульминацией серии становится Spanish Pure Breed (Black) — изделие из коллекции High Porcelain, выпущенное лимитированным тиражом в 500 экземпляров. Скульптура вдохновлена лошадьми Королевской андалузской школы верховой езды и выполнена из черного матового фарфора с использованием золотого люстра, металлических элементов и деталей из натуральной кожи. Это изделие воплощает церемониальную красоту, дисциплину и мощь испанской чистокровной породы, демонстрируя высочайший уровень технического и художественного мастерства Lladró.

Продолжая развитие своей зодиакальной серии, Lladró предлагает коллекционерам и ценителям декоративного искусства новые интерпретации древней символики. Образ Лошади становится не только эстетическим объектом, но и личным талисманом для тех, кто родился под этим знаком (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026), отражая их характер через форму, цвет и материал.

Все изделия Lladró создаются вручную от первого эскиза до финальной росписи на мануфактуре бренда в Валенсии, Испания.

В Азербайджане бренд Lladró официально представлен компанией Italdizain, эксклюзивным дистрибьютером бренда.

Адрес: ул. 28 Мая, 7A, Баку, Азербайджан.
Телефон для связи: +994 (12) 498-00-53

Больше информации о бренде Lladro и его коллекциях вы можете найти на сайте: https://italdizain.az/ru/brands/lladro.

О компании Italdizain

Компания Italdizain была создана в 1996 году. Ее специализацией изначально была дистрибуция качественного итальянского оборудования для кухонь в Азербайджане. Впоследствии компания значительно расширила бизнес, создавая и активно развивая новые направления. Сегодня Italdizain является крупным холдингом, объединяющим десятки бутиков, специализирующихся на продаже ювелирных изделий, часов, посуды, предметов для дома и интерьера.

О бренде Lladró

Lladró — ведущий мировой испанский бренд художественного фарфора, основанный в 1953 году в Валенсии и заслуживший международное признание благодаря непревзойденному мастерству дизайнеров, художников и скульпторов. Каждое изделие Lladró создаётся вручную с исключительной точностью скульпторами и мастерами на уникальной мануфактуре бренда в Валенсии, Испания, откуда они отправляются в более чем 120 стран мира.

Каждое изделие изготавливается вручную скульпторами и ремесленниками с филигранной точностью и высочайшим мастерством. Мастера Lladró сочетают старинные технологии с разнообразной палитрой фирменных цветов и отделок. Бренд постоянно совершенствует свой творческий почерк, бережно сохраняя традиции и развивая сотрудничество с известными современными художниками и дизайнерами.

С 2016 года бренд входит в холдинг испанского фонда прямых инвестиций PHI Industrial Acquisitions. Сегодня Lladró выпускает коллекционные статуэтки, сервизы, скульптурные композиции, предметы освещения, декоративные предметы и модные аксессуары. Lladró располагает собственной обширной коммерческой сетью бутиков и авторизованных дистрибьюторов, что дает компании более 1200 точек продаж по всему миру и статус посланника современного испанского декоративно-прикладного искусства.

На правах рекламы

Поделиться:
269

Актуально

Общество

В Баку выпадет снег

Политика

Спикер парламента РА: Страница войны между Арменией и Азербайджаном закрыта

Общество

Азербайджан готовится к резкому похолоданию и снегопадам: Важные рекомендации ...

Мнение

Укрепление доверия по-брюссельски

Общество

Дорожная полиция дала важные рекомендации водителям и пешеходам в связи с ухудшением погоды

В Баку выпадет снег

Доверился знакомому и потерял 28 тысяч манатов: необычное дело о лотерее в Евлахе

Азербайджан готовится к резкому похолоданию и снегопадам: Важные рекомендации МЧС

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

Сын генерала Рустам Оруджев отреагировал на обвинения экс-возлюбленной: Новые подробности - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Распространились фотографии сына судьи, ударившего ножом свою жену и совершившего суицид - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Трамваи возвращаются в Баку

В Баку ликвидирован объект незаконного строительства - ВИДЕО

Последние новости

Новые данные о подростке, раненном топором в Джалилабаде

Сегодня, 13:13

Вопрос восстановления ж/д направлений в Армении остается без решения

Сегодня, 13:05

Дорожная полиция дала важные рекомендации водителям и пешеходам в связи с ухудшением погоды

Сегодня, 12:57

Российские флаги запретили проносить на все олимпийские объекты

Сегодня, 12:53

Спикер парламента РА: Страница войны между Арменией и Азербайджаном закрыта

Сегодня, 12:32

В Баку выпадет снег

Сегодня, 12:28

Доверился знакомому и потерял 28 тысяч манатов: необычное дело о лотерее в Евлахе

Сегодня, 12:23

Суд продлил арест главы канцелярии армянской церкви

Сегодня, 12:15

Маск полагает, что в США началась новая гражданская война

Сегодня, 12:12

Азербайджан готовится к резкому похолоданию и снегопадам: Важные рекомендации МЧС

Сегодня, 12:08

В Тегеране загорелся рынок - ВИДЕО

Сегодня, 12:05

Укрепление доверия по-брюссельски

Сегодня, 12:03

Хищники с неожиданной ролью: Волки могут участвовать в опылении растений

Сегодня, 12:00

Минюст США удалил тысячи файлов по делу Эпштейна

Сегодня, 11:57

Гордость австралийской гимнастики: от тренировок в Баку и Олимпиады до создания собственной Академии

Сегодня, 11:53

«Мастер и Маргарита» в Баку: легендарная классика в современной постановке

Сегодня, 11:47

Лавров: Россия надеется, что Армения не свернёт сотрудничество с традиционными союзниками

Сегодня, 11:40

Допрошены свидетели по делу Мартина Райана, обвиняемого в шпионаже в пользу Франции

Сегодня, 11:38

В Азербайджане проверят молочный скот на бруцеллёз

Сегодня, 11:33

Moltbook: новая социальная сеть без людей, только для ИИ - ФОТО

Сегодня, 11:23
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48