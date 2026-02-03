Кремль отреагировал на упоминание Владимира Путина в файлах Эпштейна
Кремль не получал каких-либо предложений от американского финансиста Джеффри Эпштейна, в том числе касательно встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом сообщил RTVI пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет», - сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.
О том, что Джеффри Эпштейн хотел встретиться с Владимиром Путиным, стало известно из обнародованных в конце января документов по делу покойного финансиста, обвиненного в педофилии и секс-торговле людьми, в том числе несовершеннолетними. Минюст США рассекретил 3,5 млн страниц, включая более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. изображений.
Отметим, что в рассекреченных файлах Эпштейна обсуждается возможность встречи с президентом России.
