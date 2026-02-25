 Макрон назначил нового главу Лувра | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Макрон назначил нового главу Лувра

First News Media18:30 - Сегодня
Макрон назначил нового главу Лувра

Бывший директор музея Орсе и глава музеев Версаля, историк Кристоф Лерибо, будет назначен президентом Франции Эммануэлем Макроном на место Лоранс де Кар, которая покидает пост директора Лувра.

Об этом сообщает BFM-TV.

Лоранс де Кар ушла в отставку во вторник, 24 февраля. Макрон принял её заявление, назвав это проявлением ответственности и отметив необходимость нового импульса для музея.

В октябре прошлого года Лоранс де Кар уже подавала заявление об отставке после ограбления Лувра, когда были похищены драгоценности на сумму около 102 миллионов долларов, принадлежавшие Наполеону и его супруге Евгении. Однако тогда министр культуры Рашида Дати не одобрила её отставку.

Президент Франции также в среду, по рекомендации Дати, назначит Анник Лемуан президентом музеев Орсе и музея Оранжери. Музей Орсе остался без руководителя после внезапной смерти его президента в августе прошлого года от сердечного приступа в возрасте 58 лет.

Читайте по теме:

Директор Лувра ушла в отставку на фоне расследования схем мошенничества

Поделиться:
157

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с работами, проделанными в селе ...

Экономика

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами ...

Экономика

Из Азербайджана в Армению отправлена очередная партия нефтепродуктов

Мнение

Россия против азербайджанцев: силовая кампания под видом закона

В мире

Макрон назначил нового главу Лувра

Министр экономики Армении: Нужно закупать много азербайджанского бензина

В Армении спустя 18 лет по делу «1 марта» арестован экс-чиновник полиции

Папикян и Лариджани обсудили вопросы безопасности и сотрудничества

Выбор редактора

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Новости для вас

Экс-принца Эндрю могут исключить из очереди на трон

Пезешкиан: Иран не склонит голову перед давлением мировых держав

В давке на «голом фестивале» в Японии пострадали 6 человек

Основатель Wikipedia: Ресурсы на основе ИИ — карикатуры на энциклопедии

Последние новости

Азербайджанским спортсменам заменят олимпийские медали Игр-2024

Сегодня, 19:15

Скандал в семье народной артистки: «Тело моей бабушки оставили в мечети, а квартиру разграбили»

Сегодня, 19:00

Аудиовизуальный совет прокомментировал требования закрыть передачи с Толиком и Эльгизом

Сегодня, 18:45

Макрон назначил нового главу Лувра

Сегодня, 18:30

Президенты Черногории и Северной Македонии посетят Азербайджан

Сегодня, 18:16

Из Азербайджана в Армению отправлена очередная партия нефтепродуктов

Сегодня, 18:05

Директора детского сада в Абшеронском районе подозревают в присвоении продуктов - ВИДЕО

Сегодня, 17:51

​​​​​​​Юбиляры в сфере культуры удостоены Почетных дипломов Минкультуры – ФОТО

Сегодня, 17:30

Замглавкома ВКС России находится в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 17:28

В эти дни в Азербайджане резко понизится температура воздуха

Сегодня, 17:26

Министр экономики Армении: Нужно закупать много азербайджанского бензина

Сегодня, 17:25

В Армении спустя 18 лет по делу «1 марта» арестован экс-чиновник полиции

Сегодня, 17:21

Действовал под видом сотрудника ТВ и шантажировал предприятия Лянкярана

Сегодня, 17:18

В Сумгайыте произошло ДТП с участием пяти автомобилей

Сегодня, 17:15

В Азербайджане стартовал электронный перевод учащихся на второе полугодие

Сегодня, 17:14

Папикян и Лариджани обсудили вопросы безопасности и сотрудничества

Сегодня, 17:11

Схема движения восьми автобусных маршрутов в Баку временно изменится

Сегодня, 17:09

Россия против азербайджанцев: силовая кампания под видом закона

Сегодня, 17:09

Еврокомиссар едет в Баку для обсуждения Южного газового коридора

Сегодня, 16:53

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Сегодня, 16:47
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50