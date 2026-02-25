Макрон назначил нового главу Лувра

Бывший директор музея Орсе и глава музеев Версаля, историк Кристоф Лерибо, будет назначен президентом Франции Эммануэлем Макроном на место Лоранс де Кар, которая покидает пост директора Лувра.

Об этом сообщает BFM-TV.

Лоранс де Кар ушла в отставку во вторник, 24 февраля. Макрон принял её заявление, назвав это проявлением ответственности и отметив необходимость нового импульса для музея.

В октябре прошлого года Лоранс де Кар уже подавала заявление об отставке после ограбления Лувра, когда были похищены драгоценности на сумму около 102 миллионов долларов, принадлежавшие Наполеону и его супруге Евгении. Однако тогда министр культуры Рашида Дати не одобрила её отставку.

Президент Франции также в среду, по рекомендации Дати, назначит Анник Лемуан президентом музеев Орсе и музея Оранжери. Музей Орсе остался без руководителя после внезапной смерти его президента в августе прошлого года от сердечного приступа в возрасте 58 лет.

