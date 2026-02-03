Клинтоны согласились дать показания Конгрессу США по делу Эпштейна

Бывший президент США Билл Клинтон и его супруга Хиллари (занимавшая должность госсекретаря) согласились дать показания Комитету по надзору Палаты представителей США.

Об этом 1news.az cообщает со ссылкой на BBC.

Отметим, что комитет по надзору Палаты представителей США по инициативе республиканцев расследует связи осужденного за педофилию финансиста Джеффри Эпштейна с влиятельными фигурами.

В миллионах обнародованных Минюстом США документов по делу Эпштейна Клинтон упоминается множество раз, там также есть фотографии бывшего президента с финансистом, но пострадавшие от действий Эпштейна никогда не предъявляли обвинений экс-президенту или его супруге, а сами Клинтоны говорят, что ничего не знали о его преступлениях.

Заместитель руководителя офиса Билла Клинтона сообщил в своих социальных сетях: «Бывший президент и бывшая госсекретарь туда придут» (имеется в виду Комитет по надзору Палаты представителей США – прим.ред.)

Последний раз бывший президент США давал показания перед одним из комитетов Конгресса в 1983 году, это был Джеральд Форд.

Палата представителей, где большинство принадлежит республиканцам, намеревалась провести голосование по вопросу о привлечении Клинтонов к уголовной ответственности за отказ прийти на слушания по повестке, выписанной Комитетом по надзору. Подчеркивается, что у Конгресса США есть право задерживать тех, кто отказывается дать ему показания или предоставить те или иные документы. Конгресс также может отправить Министерству юстиции запрос на преследование виновных в неуважении или попросить суд вынести решение, обязывающее выполнить повестку, которую выдали законодатели.

Неуважение к Конгрессу США является уголовным преступлением, которое наказывается штрафом до 100 тыс. долларов (170.000 AZN) и заключением на срок до одного года.

BBC отмечает, что глава Комитета по надзору, республиканец Джеймс Комер говорил, что супруги Клинтоны были вызваны для дачи показаний около пяти месяцев назад, но так и не явились. Затем комитет проголосовал за их привлечение к уголовной ответственности, при этом решение поддержали несколько демократов. Клинтоны настаивали, что решили не давать показания Конгрессу, поскольку эти слушания имеют явную политическую мотивацию. «Они являются всего лишь попыткой опозорить политических оппонентов по приказанию президента Трампа», - считают бывший президент и госсекретарь.

В минувший понедельник официальный представитель Билла Клинтона Анхель Уренья заявил, что супруги появятся на слушаниях в Конгрессе. «Они добросовестно вели переговоры, а вы - нет, - написал он в адрес Комитета по надзору. - Они вам рассказали под присягой все, что знали, но вам до этого нет дела. Они ждут возможности создать прецедент, который будет касаться всех».

Отмечается, что совместные снимки Клинтона с Эпштейном были сделаны в разные периоды с 1990-х до начала 2000-х годов, то есть еще до того, как Эпштейн был арестован по обвинению в перевозке людей с целью сексуальной эксплуатации. Представители Клинтона настаивают, что тот прекратил все связи с Эпштейном до того, как стало известно о его преступлениях. При этом они признают, что Билл Клинтон четырежды летал на частном самолете Эпштейна в 2002 и 2003 годах, а также встречался с финансистом в Нью-Йорке в 2002-м. В то время он также посещал нью-йоркскую квартиру миллионера.

Читайте по теме:

Владимир Путин фигурирует в новых документах по скандальному делу Эпштейна – ПОДРОБНОСТИ

Билл Гейтс отреагировал на обвинения в новых файлах Эпштейна

В Турции заявили о возможном похищении детей из страны в рамках дела Эпштейна

Власти Турции опровергли видео о «пытках над турецким ребенком» в рамках «дела Эпштейна» - ФОТО

Опубликованы десятки фото обнаженных людей по скандальному делу Джеффри Эпштейна

Маск призвал арестовать причастных к преступлениям Эпштейна

В файлах Эпштейна нашлось имя Зеленского

У Джеффри Эпштейна оказались фрагменты кисвы Каабы - шокирующие детали документов DOJ