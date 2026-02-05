Симонян: Ереван и Баку далеко продвинулись в мирном процессе

Председатель парламента Армении Ален Симонян заявил, что Ереван и Баку далеко продвинулись в мирном процессе.

Об этом он сказал на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.

«Мы довольно далеко, в хорошем смысле этого слова, с Азербайджаном уже зашли (в мирном процессе - ред.) и у нас уже намечается реальное подписание мирного договора, что для нас очень важно, важно для нашего будущего», - отметил А.Симонян, передают армянские СМИ.