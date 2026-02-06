Совет прессы напомнил СМИ о недопустимости интервьюирования детей без согласия родителей

Совет прессы Азербайджана выступил с официальным заявлением, в котором подверг критике методы работы ряда СМИ при освещении инцидента, произошедшего в лицее «İdrak».

Как сообщает 1news.az, в заявлении подчеркивается, что получение и распространение комментариев от учащегося учебного заведения без соблюдения норм профессиональной этики является недопустимым и противоречит «Правилам этического поведения журналистов Азербайджана».

Так, в пункте 3.9 третьего принципа — «Защита чести и достоинства, неприкосновенность частной жизни» — указано, что журналист не должен злоупотреблять невинностью и доверием детей, обязан уважать их права, проявлять особую ответственность при передаче их мнений и по возможности не брать интервью у детей без согласия их родителей или законных представителей, говорится в заявлении.

Особое внимание обращено на необходимость защиты прав детей, их частной жизни и личности, особенно в случаях, связанных с трагическими и криминальными событиями.

В Совете прессы отметили, что журналисты не должны подменять понятие общественной значимости информацией, вызывающей лишь повышенный интерес у аудитории. По мнению организации, действия отдельных представителей СМИ не способствовали установлению объективной картины произошедшего и не соответствовали уровню общественного резонанса.

В завершение Совет прессы призвал журналистов проявлять сдержанность, профессиональную ответственность и особую чувствительность при освещении резонансных и экстремальных ситуаций, подчеркнув, что именно эти качества являются ключевыми критериями подлинного профессионализма в медиа.