 Новый председатель правления представлен коллективу Госагентства автодорог | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Новый председатель правления представлен коллективу Госагентства автодорог

First News Media16:20 - Сегодня
Новый председатель правления представлен коллективу Госагентства автодорог

7 февраля заведующий отделом Администрации Президента Азербайджанской Республики по вопросам экономической политики и промышленности Натиг Амиров согласно Распоряжению Президента Азербайджанской Республики от 6 февраля 2026 года представил коллективу агентства Вюсала Насирли, назначенного председателем правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

В ходе представления Н. Амиров отметил, что широкомасштабные реформы, проводимые в стране под руководством Президента Ильхама Алиева, охватывают все сферы, а достигнутые результаты в области дорожной инфраструктуры имеют особое значение.

Подчеркнув, что деятельность Госагентства автодорог Азербайджана постоянно находится в центре внимания главы нашего государства, он проинформировал о ключевых задачах, стоящих перед агентством, а также данных в этом направлении поручениях. Н. Амиров выразил уверенность в их успешной реализации и пожелал успехов в деятельности новоназначенному председателю и коллективу.

В своем выступлении председатель правления В. Насирли высоко оценил доверие, оказанное ему главой нашего государства. Он отметил, что приложит все усилия для достойной реализации поставленных целей, направленных на развитие дорожного хозяйства, повышение качества инфраструктурных проектов и продолжение реформ в данной сфере.

Источник: АЗЕРТАДЖ

Читайте по теме:

Кто он – новый председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог - Досье

Салех Мамедов освобождён от должности председателя правления AAYDA - НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Поделиться:
176

Актуально

Общество

Какой будет погода в первый рабочий день недели? - ПРОГНОЗ

Политика

Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили угрозу терроризма

Общество

Учительница, раненая при стрельбе в лицее «İdrak», выписана из реанимации - ...

Спорт

Музыка, мода и спорт: Милан превратил открытие Олимпиады в грандиозный спектакль - ...

Общество

Арестован ученик, устроивший вооружённый инцидент в лицее «İdrak»

Учительница, раненая при стрельбе в лицее «İdrak», выписана из реанимации - ОБНОВЛЕНО

Новый председатель правления представлен коллективу Госагентства автодорог

В Шамкире раскрыто умышленное убийство

Выбор редактора

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Новости для вас

Заслуженная артистка: После избиения сына неизвестные стучат в дверь моего дома - это меня очень пугает

Новые детали смерти обвиняемого в убийстве племянницы в Джалилабаде - ОБНОВЛЕНО

Мехрибан Алекперзаде назначена на новую должность

Обнародовано состояние подростка, выжившего после нападения с топором в Джалилабаде - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Арестован ученик, устроивший вооружённый инцидент в лицее «İdrak»

Сегодня, 16:50

Завершился один из самых сильных всплесков солнечной активности XXI века

Сегодня, 16:40

Мелони засняли «спящей» на открытии ОИ-2026

Сегодня, 16:35

Учительница, раненая при стрельбе в лицее «İdrak», выписана из реанимации - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:26

Новый председатель правления представлен коллективу Госагентства автодорог

Сегодня, 16:20

ИГ взял на себя ответственность за теракт в мечети в Исламабаде

Сегодня, 16:04

ЧП в одной из воинских частей Армении

Сегодня, 15:57

В Шамкире раскрыто умышленное убийство

Сегодня, 15:44

Зеленский вновь заявил о несогласии на выход из Донбасса

Сегодня, 15:26

МОК: Вспышки норовируса среди спортсменов на Олимпийских играх нет

Сегодня, 15:21

В Японии из-за плохого поведения туристов отменили фестиваль цветения сакуры - ФОТО

Сегодня, 14:56

Стало известно о состоянии «Бёюг Сева»

Сегодня, 14:40

Иран исключил возможность вывоза ядерных запасов в другие страны

Сегодня, 14:35

В Азербайджане молодая девушка умерла из-за высокой температуры

Сегодня, 14:25

В Баку близнецы погибли от отравления угарным газом

Сегодня, 14:22

Во Франции расследуют связи экс-министра с Эпштейном

Сегодня, 14:20

МИД Ирана: Ракетная программа страны не является предметом обсуждений

Сегодня, 14:15

Зеленский: США добиваются от Украины завершения конфликта к лету

Сегодня, 14:11

Кадры избиения подростка в Хырдалане не имеют отношения к школе, заявили в учебном заведении

Сегодня, 14:00

Арагчи: Если США нападет на Иран, мы атакуем американские базы в Персидском заливе

Сегодня, 13:57
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48