Новый председатель правления представлен коллективу Госагентства автодорог

7 февраля заведующий отделом Администрации Президента Азербайджанской Республики по вопросам экономической политики и промышленности Натиг Амиров согласно Распоряжению Президента Азербайджанской Республики от 6 февраля 2026 года представил коллективу агентства Вюсала Насирли, назначенного председателем правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

В ходе представления Н. Амиров отметил, что широкомасштабные реформы, проводимые в стране под руководством Президента Ильхама Алиева, охватывают все сферы, а достигнутые результаты в области дорожной инфраструктуры имеют особое значение.

Подчеркнув, что деятельность Госагентства автодорог Азербайджана постоянно находится в центре внимания главы нашего государства, он проинформировал о ключевых задачах, стоящих перед агентством, а также данных в этом направлении поручениях. Н. Амиров выразил уверенность в их успешной реализации и пожелал успехов в деятельности новоназначенному председателю и коллективу.

В своем выступлении председатель правления В. Насирли высоко оценил доверие, оказанное ему главой нашего государства. Он отметил, что приложит все усилия для достойной реализации поставленных целей, направленных на развитие дорожного хозяйства, повышение качества инфраструктурных проектов и продолжение реформ в данной сфере.

Источник: АЗЕРТАДЖ

Читайте по теме:

Кто он – новый председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог - Досье

Салех Мамедов освобождён от должности председателя правления AAYDA - НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ