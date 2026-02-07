Франция и Канада открыли консульства в Гренландии

В столице Гренландии Нууке впервые в новейшей истории острова открылись консульства Франции и Канады. Церемонии открытия сразу двух диппредставительств состоялись в пятницу, 6 февраля.

На церемонии открытия канадского консульства присутствовала глава МИД страны Анита Ананд и Мэри Саймон, занимающая пост генерал-губернатора Канады. Саймон заявила, что открытие канадского представительства в Нууке не только укрепляет дипломатические связи, но и "подтверждает уважение Канады к народу Гренландии, уважение к вашей демократии, вашему суверенитету и вашему праву формировать собственное будущее".

В свою очередь Жан-Ноэль Пуарье, ставший консулом Франции на острове, заявил, что "если возникает кризис, мы организуемся, чтобы быть на месте событий". Он также указал, что ставит своей задачей "понимание позиции гренландцев", а Франция будет готова поддержать местных жителей, "если они и датская сторона этого пожелают".

При этом у французского консульства пока нет постоянного адреса на острове.

Источник: DW