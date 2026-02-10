​​​​​​​Солист группы «Океан Эльзы» вновь исполнил «Обійми» вместе с Вагифом Нагиевым – ВИДЕО

На днях в Баку во Дворце Гейдара Алиева состоялся очередной концерт украинской группы «Океан Эльзы».

По уже сложившейся традиции в нём принял участие азербайджанский певец Вагиф Нагиев, ранее принимавший участие в проекте «Голос країни» - официальная украинская адаптация вокального шоу The Voice.

Вместе они исполнили песню «Обійми» на украинском и азербайджанском языках - видео совместного выступления опубликовано на странице Святослава Вакарчука.

«Я впервые увидел этого парня на «Голос країни». А теперь мы уже по традиции поём вместе «Обійми» на сцене главной площадки Баку - на украинском и азербайджанском», - отмечает С.Вакарчук.

В свою очередь В.Нагиев подчеркивает следующее: «Спасибо, Слава. Для меня большая честь делить с вами сцену и эту песню. «Обійми» звучат ещё сильнее, когда их поют вместе - на разных языках, но одним сердцем».



