Парламент РА отклонил проект заявления оппозиции о политзаключенных в Армении

Национальное собрание Армении отклонило проект заявления парламентской оппозиции о политзаключенных в стране.

Проект заявления «О политических заключенных в Армении и восстановлении их нарушенных прав», составленный оппозиционной фракцией «Армения», был отклонен 52 голосами против (члены фракции «Гражданский договор»), при 21 – за.

Представляя проект заявления перед голосованием, депутат от фракции «Армения» Элинар Варданян заявила, что под арестом находятся иерархи Армянской апостольской церкви, общественно-политические деятели, родные погибших военнослужащих, арестованные или преследуемые за свои политические взгляды.

«Власти страны открыто превратили арест в инструмент политического преследования и расправы, насаждения атмосферы страха», – отметила она.

В свою очередь председатель парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян заявил, что в проекте заявления нет каких-либо фактов о конкретных арестованных или преследуемых лицах.

Заявления, не содержащие конкретики, лучше подходят для политических дебатов, а не для правовых актов, добавил он.

Источник: Sputnik Армения