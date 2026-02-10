 ​​​​​​​Сообщница Эпштейна Гислейн Максвелл предстала перед конгрессменами | 1news.az | Новости
​​​​​​​Сообщница Эпштейна Гислейн Максвелл предстала перед конгрессменами

First News Media10:17 - Сегодня
Гислейн Максвелл, подруга и сообщница осужденного за педофилию и торговлю людьми Джеффри Эпштейна, воспользовалась правом не свидетельствовать против себя и отказалась отвечать на вопросы членов комитета Палаты представителей Конгресса США.

9 февраля Надзорный комитет Палаты представителей организовал видеосвязь с Максвелл, которая отбывает 20-летний срок за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних в тюрьме в Техасе, сообщает 1news.az со ссылкой на BBC.

Председатель Надзорного комитета Джеймс Комер сообщил журналистам, что Г.Максвелл, как и ожидалось, отказалась отвечать на вопросы, воспользовавшись правом, данным ей Пятой поправкой к Конституции США: «Мы, конечно, очень разочарованы. У нас было много вопросов об их с Эпштейном преступлениях, как и вопросов об их возможных сообщниках».

Пятая поправка к Конституции США дает право любому лицу не свидетельствовать против себя и отказываться отвечать на вопросы, которые могут привести к самооговорам, в том числе при даче показаний под присягой.

BBC сообщает, что член Палаты представителей от Демократической партии Мелани Стенсбери заявила журналистам, что Максвелл воспользовалась этим случаем, чтобы снова агитировать за помилование для себя. В свою очередь Джеймс Комер заметил по этому поводу, что, судя по рассказам жертв Эпштейна, Гислейн Максвелл - «очень плохой человек» и не заслуживает никакого снисхождения.

Адвокат Г.Максвелл Дэвид Оскар Маркус ранее заявил в соцсетях, что она готова «полностью и честно» все рассказать, но только в случае, если президент Трамп отменит или смягчит ей наказание: «Полную картину может дать только она. Некоторым может не понравиться то, что они услышат, но правда важнее всего».

Отмечается, что группа жертв преступлений Эпштейна перед слушаниями с участием Максвелл прислала Надзорному комитету письмо, в котором призвала конгрессменов критически отнестись ко всему, что они могли от нее услышать. Они заявили, что Маквелл отказывается называть имена «многих влиятельных мужчин», причастных к организованной Эпштейном сети сексуальной эксплуатации, не сотрудничает со следствием, и потому любое особое обращение с ней либо доверие к ее показаниям будут катастрофой для жертв ее и Эпштейна преступлений.

Белый дом уже заявлял, что не собирается ни проявлять снисхождение к Гислейн Максвелл, ни даже обсуждать этот вопрос.

Напомним, что Г.Максвелл в 2021 году получила 20 лет тюрьмы за то, что с 1994 по 2004 год вербовала девочек-подростков для Эпштейна, который одно время был ее любовником.

