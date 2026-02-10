АЖД призывает пассажиров к бдительности на платформах

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) принимает необходимые меры предосторожности в связи с наблюдаемыми на территории страны нестабильными погодными условиями.

Как сообщили в пресс-службе АЖД, на железнодорожных вокзалах, станциях и остановках по всей стране персонал работает без перерывов, чтобы обеспечить безопасность движения поездов и пассажиров. На платформах установлены специальные покрытия для предотвращения скольжения, передает 1news.az.

«На данный момент поезда продолжают движение по расписанию. Эти меры будут действовать до стабилизации погодной ситуации. Призываем пассажиров быть внимательными на платформах и переходить железнодорожные пути только через специальные переходы», - отметили в пресс-службе АЖД.