В Южной Корее предложили «импортировать невест» для роста рождаемости

В Южной Корее вспыхнул скандал после высказывания главы округа Чиндо Ким Хи Су, предложившего нестандартные меры для преодоления демографического спада в регионе.

По словам чиновника, юго-западная провинция Чолла-Намдо относится к числу территорий, наиболее остро сталкивающихся с сокращением населения, ведь на нее приходится значительная доля вымирающих районов страны. Ким подчеркнул необходимость срочных решений и раскритиковал прежнюю государственную политику за недостаточное внимание к проблеме.

Наибольший общественный резонанс вызвало его предложение рассмотреть «специальные меры», включая ««импорт шри-ланкийских и вьетнамских девственниц» с последующим заключением браков с одинокими жителями сельской местности. Эта формулировка была воспринята критиками как унизительная и дискриминационная.

Мэр города Кванджу Кан Ки Чжун оперативно осудил инициативу, заявив, что подобные подходы не способны решить демографические трудности. По его мнению, устойчивый рост населения возможен лишь при развитии экономики, создании рабочих мест и улучшении условий жизни в регионе.

Источник: South China Morning Post.

Джамиля Суджадинова