Как увеличится пенсионный капитал при наличии 50 тысяч на счету?

Пенсионный капитал лиц, имеющих на индивидуальном счету 50 тысяч манатов, увеличится на 2800 манатов.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Рашад Мустафаев на брифинге, состоявшемся 10 февраля.

По его словам, это означает, что пенсионный капитал растет не только за счет ежемесячных социальных страховых взносов, но и путем ежегодной индексации:

«Наша цель - не просто разовые повышения, а устойчивая и прогнозируемая политика социального обеспечения».

Замминистра также подчеркнул, что повышение будет произведено в автоматическом порядке:

«Пенсионерам не нужно подготавливать какие-либо документы или обращаться в какие-либо инстанции».