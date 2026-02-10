Беларусь к концу года планирует запустить собственное производство боеприпасов

Беларусь к концу года должна наладить собственное производство ходовых боеприпасов.

Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании по вопросам оснащения вооруженных сил и развития военно-промышленного комплекса.

По словам главы государства, которые приводит агентство БелТА, совещание носит закрытый характер ввиду множества конфиденциальных вопросов. "Но главный вопрос - как идет создание мощностей по производству боеприпасов? В будущем году, даже к концу этого года мы должны иметь свои боеприпасы. Ходовые боеприпасы", - сказал Лукашенко.