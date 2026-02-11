Заслуженный журналист, известный в прошлом телеведущий Насими Набизаде открывает реабилитационный центр.

Как передает 1news.az, об этом в интервью Oxu.Az сообщил сам Насими Набизаде.

Он отметил, что в настоящее время по этому вопросу ведутся переговоры: «Идея открыть реабилитационный центр возникла у меня еще во время прохождения лечения. Вернувшись, я провел необходимые консультации и принял окончательное решение. Постараюсь реализовать этот проект в ближайшее время. Я уже получил соответствующие предложения, сейчас ведутся переговоры с двумя компаниями. Скорее всего, скоро мы придем к соглашению и объявим об открытии центра. Надеюсь, что это учреждение поможет многим людям, страдающим от наркотической и алкогольной зависимости».

Читайте по теме:

Бесплатное лечение в обмен на видео: Руководитель центра Qurtuluş раскрыл условия реабилитации Набизаде - Эксклюзив