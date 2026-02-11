Высота снежного покрова в Азербайджане достигла 50 см

Обнародованы фактические данные о погоде на 11 февраля.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии. Было отмечено, что на территории страны наблюдаются осадки: в большинстве районов идет дождь, а в ряде регионов - снег.

Высота снежного покрова в Шахбузе составляет 50 см, в Гахе (Сарыбаш) - 28 см, Дашкесане - 20 см, Гёйгёле - 18 см, Гядабее - 15 см, Агдаме - 14 см, Лерике - 10 см, Тертере - 9 см, Шамахе и Ярдымлы - 8 см, Имишли - 7 см, Губе - 6 см, Геранбое, Хызы и Халтане - 4 см, Нафталане и Гобустане - 3 см, Гяндже, Барде, Исмаиллы, Габале, Гусаре, Шамкире и Садараке - 2 см, в Мингячевире - 1 см.

Количество выпавших осадков в Лянкяране составило 23 мм, Джалилабаде и Билясуваре - 16 мм, Астаре - 15 мм, Гёйчае - 14 мм, Нефтчале и Зардабе - 13 мм, Сабирабаде и Шаруре - 12 мм, Огузе и Агсу - 9 мм, Бейлягане - 8 мм, Евлахе и Кюрдамире - 5 мм, Агстафе, Шахдаге и Шабране - 3 мм, Нахчыване - 2 мм, Шеки, Загатале, Джейранчёле, Товузе, Ордубаде, Балакене, а также в Баку и на Абшеронском полуострове - 1 мм.

В Гёйгёле, Тертере, Евлахе, Гёйчае, Шамахе, Губе, Гусаре, Грызе, Гахе (Сарыбаш), Шеки, Огузе, Балакене, Шамкире, Дашкесане и Шаруре наблюдается туман, видимость ограничена до 500 метров.

Ожидается, что наблюдаемые на территории страны осадки постепенно прекратятся к вечеру 11 февраля. 12–13 февраля погода смягчится, в большинстве районов будет преимущественно без осадков, температура воздуха повысится.