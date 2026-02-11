В Баку мужчина ранил ножом курьера и похитил золото - ВИДЕО

В Наримановском районе столицы совершено разбойное нападение.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Было отмечено, что неизвестный нанес ножевое ранение курьеру, доставившему по адресу заказанные ювелирные изделия, после чего забрал товар и скрылся с места происшествия. В результате мероприятий, проведенных сотрудниками 16-го отделения полиции Наримановского районного управления полиции, был установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления 36-летний Мехман Максудов.

При нем также были обнаружены наркотическое средство марихуана и психотропное вещество метамфетамин. Момент разбойного нападения, совершенного М.Максудовым, был зафиксирован камерами видеонаблюдения.

В результате другого мероприятия, проведенного сотрудниками отделения, был задержан ранее неоднократно судимый 32-летний Ибрагим Мамедов, подозреваемый в угоне принадлежащего жителю столицы автомобиля марки «ВАЗ 2107».

Отмечается, что И.Мамедов скрылся с места происшествия после того, как совершил аварию на угнанном автомобиле. В ходе расследования выяснилось, что ранее он также похитил государственные регистрационные знаки двух транспортных средств и аккумулятор грузового автомобиля.