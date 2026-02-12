 Лотерея «Çoox Şanslı» от «Nar» завершилась ярким финалом - автомобиль «Li L9 Ultra» нашёл своего владельца | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Лотерея «Çoox Şanslı» от «Nar» завершилась ярким финалом - автомобиль «Li L9 Ultra» нашёл своего владельца

First News Media16:50 - Сегодня
Лотерея «Çoox Şanslı» от «Nar» завершилась ярким финалом - автомобиль «Li L9 Ultra» нашёл своего владельца

Выгодный мобильный оператор «Nar» успешно завершил стимулирующую лотерею «Çoox Şanslı», которая вызвала большой интерес и положительные эмоции среди абонентов, эффектным финальным этапом.

Финальное мероприятие лотереи прошло в формате специальной шоу-программы с участием зрителей.

На финальном этапе главным и самым ценным призом лотереи — автомобилем Li L9 Ultra — стал Вюгар Гюмметов. Nar поздравила победителя и торжественно вручила ему ключи от автомобиля.

Таким образом, все призы, разыгранные в рамках лотереи «Çoox Şanslı», стартовавшей в октябре прошлого года, нашли своих обладателей. В течение кампании абонентам были вручены 77 смартфонов «Xiaomi Redmi Note 14 Pro», 11 автомобилей Haval H6 Ultra, а также главный финальный приз — автомобиль «Li L9 Ultra».

Отметим, что лотерея «Çoox Şanslı» была реализована с целью создания дополнительной ценности для абонентов «Nar» и принесла им положительные эмоции в повседневной жизни, вызвав высокий интерес на протяжении всего периода проведения.

В настоящее время оператор «Nar» обслуживает 2,2 миллиона абонентов и уже шесть лет подряд является лидером среди мобильных операторов Азербайджана по показателю Индекса лояльности клиентов. Успех компании основан на последовательно реализуемой клиенториентированной стратегии. Nar предлагает пользователям надёжные и качественные услуги связи, широкий выбор интернет-пакетов и современную технологию eSim по выгодным ценам.

На правах рекламы

Поделиться:
201

Актуально

Xроника

Президент наградил сотрудников налоговой службы

Мнение

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Общество

В Баку модернизировали популярный пригородный маршрут - ФОТО

Общество

Погода на пятницу: В Баку усилится ветер

Общество

В Баку лжепарковщик ударил женщину и плюнул ей в лицо

Стало известно, на каких участках Аэропортовского шоссе ограничат движение - ФОТО

В Сабирабаде 4 члена одной семьи отравились домашними заготовками, ребенок скончался

Лотерея «Çoox Şanslı» от «Nar» завершилась ярким финалом - автомобиль «Li L9 Ultra» нашёл своего владельца

Выбор редактора

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Новости для вас

Тело Фазаила Агамалы будет доставлено в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

Руководство «İdrak» вооруженное нападение назвало паникой: «Серьезного инцидента не было»

Где и как они будут отбывать свои наказания? – ФОТО

Раненая в лицее «İdrak» находится в состоянии средней степени тяжести - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Сегодня, 17:26

Оверчук анонсировал переговоры о восстановлении двух участков ж/д Армении

Сегодня, 17:22

В Баку лжепарковщик ударил женщину и плюнул ей в лицо

Сегодня, 17:18

Стало известно, на каких участках Аэропортовского шоссе ограничат движение - ФОТО

Сегодня, 17:15

В Баку открылась выставка известной венгерской художницы по гобеленам Жужи Перели – ФОТО

Сегодня, 17:10

Ильхам Алиев наградил военнослужащих и гражданских сотрудников Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу

Сегодня, 17:06

В Сабирабаде 4 члена одной семьи отравились домашними заготовками, ребенок скончался

Сегодня, 17:02

Лотерея «Çoox Şanslı» от «Nar» завершилась ярким финалом - автомобиль «Li L9 Ultra» нашёл своего владельца

Сегодня, 16:50

Ряду сотрудников Государственной налоговой службы присвоены высшие специальные звания

Сегодня, 16:24

Президент наградил сотрудников налоговой службы

Сегодня, 16:22

Гендиректор ИСЕСКО поздравил Ильхама Алиева с «Премией Заида»

Сегодня, 16:03

Серия краж в ювелирных магазинах Баку: Задержана 29-летняя подозреваемая - ВИДЕО

Сегодня, 16:00

В Баку модернизировали популярный пригородный маршрут - ФОТО

Сегодня, 15:52

Захарова: Армения рискует стать полигоном для необкатанных технологий США

Сегодня, 15:28

Швейцария хочет удержать численность населения в пределах 10 млн

Сегодня, 15:15

Mastercard и Центральный банк Азербайджана представляют совместное исследование: «Следующая волна цифровизации в Азербайджане»

Сегодня, 15:03

Организованы тренинги для азербайджанских НПО с целью подготовки к WUF13 - ФОТО

Сегодня, 15:00

Самвел Карапетян выдвинут кандидатом в премьеры Армении

Сегодня, 14:57

В Кыргызстане у сторонников экстремистской организации изъяли 14 паспортов РФ

Сегодня, 14:50

Погода на пятницу: В Баку усилится ветер

Сегодня, 14:35
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36