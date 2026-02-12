Лотерея «Çoox Şanslı» от «Nar» завершилась ярким финалом - автомобиль «Li L9 Ultra» нашёл своего владельца

Выгодный мобильный оператор «Nar» успешно завершил стимулирующую лотерею «Çoox Şanslı», которая вызвала большой интерес и положительные эмоции среди абонентов, эффектным финальным этапом.

Финальное мероприятие лотереи прошло в формате специальной шоу-программы с участием зрителей.

На финальном этапе главным и самым ценным призом лотереи — автомобилем Li L9 Ultra — стал Вюгар Гюмметов. Nar поздравила победителя и торжественно вручила ему ключи от автомобиля.

Таким образом, все призы, разыгранные в рамках лотереи «Çoox Şanslı», стартовавшей в октябре прошлого года, нашли своих обладателей. В течение кампании абонентам были вручены 77 смартфонов «Xiaomi Redmi Note 14 Pro», 11 автомобилей Haval H6 Ultra, а также главный финальный приз — автомобиль «Li L9 Ultra».

Отметим, что лотерея «Çoox Şanslı» была реализована с целью создания дополнительной ценности для абонентов «Nar» и принесла им положительные эмоции в повседневной жизни, вызвав высокий интерес на протяжении всего периода проведения.

В настоящее время оператор «Nar» обслуживает 2,2 миллиона абонентов и уже шесть лет подряд является лидером среди мобильных операторов Азербайджана по показателю Индекса лояльности клиентов. Успех компании основан на последовательно реализуемой клиенториентированной стратегии. Nar предлагает пользователям надёжные и качественные услуги связи, широкий выбор интернет-пакетов и современную технологию eSim по выгодным ценам.

На правах рекламы