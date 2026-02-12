Азербайджанские железные дороги предупреждают о последствиях нарушения правил безопасности - ВИДЕО

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» обратилось к гражданам по вопросам безопасности.

Как сообщили в АЖД, машинист Хошбахт Гусейнов, проработавший на железной дороге более 30 лет, рассказал об ответственности своей профессии и рисках, с которыми ему приходится сталкиваться, передает 1news.az.

Важный призыв машиниста АЖД: безопасность на железных дорогах - ответственность каждого.

Согласно информации, внезапное появление людей на путях во время движения и экстренное торможение вызывают страх, стресс и тревогу у поездной бригады и пассажиров.

«Нарушение правил безопасности также приводит к серьезному ущербу для людей и повреждению поездов», - отмечается в сообщении.