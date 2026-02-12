Новый вектор, передовые технологии: Азербайджан делает ставку на цифровое будущее

Азербайджан дополняет свою энергетическую и транспортную мощь цифровым измерением развития.

Страна, десятилетиями формировавшая нефте- и газопроводы, трансконтинентальные маршруты и стратегические коридоры между Востоком и Западом, намерена превратить эту инфраструктурную базу в фундамент экономики искусственного интеллекта (ИИ) и крупных дата-центров. Избыточные генерирующие мощности, развитие зеленой энергетики и стратегическое положение между Европой и Азией создают предпосылки для формирования регионального цифрового хаба.

Разработку единого плана действий «Новая цифровая архитектура Азербайджана» инициировал лично глава государства, включив этот вопрос в число основных приоритетов. Президент Ильхам Алиев на совещании в среду обозначил развитие ИИ, создание дата-центров и цифровую трансформацию госуправления как один из ключевых фундаментов следующего этапа экономического развития. Речь идет о системной реформе: консолидации разрозненных платформ, переводе государственных услуг в единый цифровой контур на базе mygov, внедрении искусственного интеллекта в деятельность ведомств и закреплении персональной ответственности за цифровизацию на уровне руководства министерств.

При этом цифровая стратегия не рассматривается как оторванный от прежней модели курс. Она выстраивается на базе уже сформированного инфраструктурного и институционального капитала страны. Речь идет о переносе накопленного опыта реализации транснациональных энергетических и транспортных проектов в сферу цифровых коммуникаций и высоких технологий - с использованием существующих коридоров, международных партнерств и управленческих компетенций. Именно на этом акцентировал внимание Президент Ильхам Алиев, отметив: «У нас есть большой опыт в нефтегазовой сфере, в области связности – связи с международными компаниями, большой опыт и реализация гигантских проектов со многими странами, потому что это вопросы, требующие как знаний, навыков, технических качеств, так и широких международных связей. Азербайджан в различные периоды реализовал с соседними странами множество важных инфраструктурных проектов в разных направлениях. То есть у нас в этой сфере есть и опыт, и уже созданные платформы. Транспортные, энергетические коридоры в будущем должны стать и оптоволоконными коридорами. В этом направлении проделана определенная работа. При строительстве нефте- и газопроводов нашел свое решение и этот вопрос. Но, естественно, это не отвечает современным требованиям. Поэтому наши инициативы в области цифровизации, искусственного интеллекта, создания дата-центров должны обеспечивать долгосрочное, устойчивое развитие нашей страны. У нас есть много преимуществ, одним из которых является наше географическое положение. Это – не зависящее от нас преимущество. Однако географическое положение каждой страны может работать как ей на пользу, так и во вред. Мы увязали наше географическое положение с развитием страны и добились этого. Именно поэтому наше расположение между Азией и Европой, на коридоре Север–Юг и созданная инфраструктура обеспечивают нам это преимущество».

Отдельный акцент в стратегии делается на инвестиционную составляющую. Развитие дата-центров, инфраструктуры искусственного интеллекта и цифровых платформ требует не только энергоресурсов и логистики, но прежде всего долгосрочного капитала и доверия со стороны глобальных технологических игроков. В этом контексте Баку апеллирует к своему многолетнему опыту сотрудничества с транснациональными корпорациями и к сформированной модели защиты инвестиций, которая обеспечила устойчивость крупнейших энергетических проектов на протяжении десятилетий.

Президент Ильхам Алиев считает опыт работы Азербайджана с крупными транснациональными компаниями большим преимуществом. «Положительный инвестиционный климат: в экономику Азербайджана за последние 20 лет было инвестировано более 350 млрд долларов. Иностранные инвестиции защищены – как законами, так и в повседневной жизни. Защита как местных, так и иностранных инвестиций определяет развитие любой страны, в том числе и Азербайджана. Могу сказать, что у нас и здесь есть уникальный опыт. Наши нефтегазовые проекты, которые продолжаются более 30 лет, сегодня реализуются на тех же условиях, на которых были заключены. Этот опыт, безусловно, должен проявляться и в отношениях с компаниями, играющими ведущую роль в цифровом мире», - сказал глава государства.

В целом, энергетический фактор сам по себе является одним из важных элементов цифровой стратегии. В условиях, когда развитие ИИ и крупных дата-центров напрямую зависит от стабильного и масштабного энергоснабжения, наличие свободных генерирующих мощностей превращается в стратегическую выгоду. За последние два десятилетия Азербайджан существенно нарастил производство электроэнергии, диверсифицировав его за счет газовой, гидро- и возобновляемой генерации. Это создает ресурсную базу, которая в региональном контексте остается редким активом.

Во что говорит об этом глава государства: «Еще одно преимущество заключается в том, что в результате работ, проделанных за последние годы, мы смогли значительно увеличить наши энергогенерирующие мощности. За последние 20 лет наши генерирующие мощности выросли почти вдвое и сегодня составляют 10 тысяч мегаватт. Новые электростанции – газовые, гидроэлектростанции, солнечные, ветровые – определяют сегодняшние реалии Азербайджана. В настоящее время у нас имеется не менее 2 тысяч мегаватт неиспользованных генерирующих мощностей, что является главным условием для цифровизации, искусственного интеллекта и создания дата-центров. Должен также отметить, что в обширном регионе, где мы расположены, не так много стран обладают такими возможностями. Сегодня Азербайджан полностью обеспечивает себя всеми основными источниками энергии, даже экспортирует их на мировые рынки. Учитывая, что наши планы по созданию видов возобновляемой энергии очевидны – об этом неоднократно говорилось, – в будущем наши генерирующие мощности будут наращиваться на основе подписанных контрактов. Поэтому мы должны эффективно использовать это преимущество. Разумеется, необходимо учитывать растущий спрос на электроэнергию внутри страны. В частности, у нас большие планы, связанные с промышленным развитием. И население растет, и промышленное производство увеличивается, особенно в ненефтяном секторе: в январе этого года наша ненефтяная промышленность выросла почти на 8 процентов. Поэтому наши энергетические мощности должны поддерживать развитие страны». Президент Ильхам Алиев напомнил в этой связи о подписании с зарубежными партнерами документов по прокладке зеленых энергетических кабелей, «и мы будем экспортировать часть электроэнергии»: «Однако создание дата-центров, как я уже говорил, также требует больших энергетических ресурсов».

Наряду с созданием дата-центров и мощностей для ИИ важной частью цифровой стратегии является расширение коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей устойчивую связь между регионами. В этом смысле Азербайджан действует по уже проверенной логике: оптические сети прокладываются параллельно энергетическим коридорам, что позволяет максимально эффективно использовать существующую инфраструктуру и ускорить развитие цифровых маршрутов. Сейчас особое внимание уделяется связям на востоке Каспия, но дальнейшая задача - создание новых направлений на запад, чтобы обеспечить полноценную трансконтинентальную связность. «Как я уже упоминал относительно фибероптических коммуникаций, эти кабели проложены рядом с энергетической инфраструктурой. В настоящее время реализуется проект по прокладке фибероптического кабеля, который соединит нас с восточным побережьем Каспийского моря, и я надеюсь, что он будет завершен в этом году. Таким образом, будут обеспечены коммуникации в восточном направлении, и мы должны работать над новыми соединениями в сторону Запада», - сказал по этому поводу Ильхам Алиев.

Еще одним преимуществом глава государства назвал уже установленные контакты с ведущими мировыми компаниями в этой сфере: «В то же время у нас тесные связи с крупными, и я бы сказал, крупнейшими, глобальными фондами, управляющими финансовыми ресурсами. Государственный нефтяной фонд Азербайджана на протяжении многих лет сотрудничает с этими институтами, и часть валютных резервов Азербайджана управляется посредством этих институтов. Мы уже инвестируем в эти институты, во время недавних переговоров с ними был поднят вопрос привлечения инвестиций в Азербайджан из этих структур и получен положительный ответ. То есть сейчас мы работаем над конкретными проектами. Часть акций ведущих компаний в сфере цифровизации, искусственного интеллекта находится в распоряжении крупнейших американских фондов, о которых я упоминал. В этом наше большое преимущество».

Одновременно ставка делается на международное измерение - привлечение глобальных технологических инвестиций с опорой на партнерства с США, ЕС и Китаем. В этом контексте азербайджанский лидер напомнил, что Хартия о стратегическом партнерстве между США и Азербайджаном включает, в том числе дата-центры, цифровизацию, искусственный интеллект и тесные связи с американскими компаниями в этой сфере: «В то же время у нас есть документы о стратегическом партнерстве с десятью странами-членами Европейского Союза. Естественно, европейские компании в этой области не могут конкурировать с американскими, они отстают, возможно, как минимум на одно поколение. Но и там ведется определенная работа, и необходимо обеспечивать эффективное сотрудничество с компаниями этих стран». «В прошлом году мы подписали документ о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Китайской Народной Республикой. То есть сегодня мы одна из редких стран в мире, которая уже работает в формате стратегического партнерства с ведущими мировыми центрами силы. Это наше преимущество. Вторую такую страну в мире со столькими преимуществами нужно поискать. Поэтому не использовать их абсолютно неприемлемо», - сказал Ильхам Алиев.

Технологический рывок требует не только ресурсов и инфраструктуры, но и новой управленческой архитектуры. Переход к цифровой экономике и масштабное внедрение ИИ невозможны в условиях разрозненности и фрагментации госуправления: разные платформы, разные подходы и конкурирующие системы тормозят развитие и снижают эффективность. Президент Ильхам Алиев в этой связи подчеркнул необходимость тесной координации между ведомствами и представления плана мероприятий в кратчайшие сроки: «Мы должны завершить его в скором времени и таким образом придать этому направлению более мощный импульс».

Особое внимание уделено управленческой вертикали, причем ранее созданные системы и наработки не отвергаются, но должны быть интегрированы в единую экосистему, чтобы сохранить опыт и кадры, одновременно устранив дублирование. «В первую очередь, в этой сфере необходимо обеспечить очень тесную координацию между государственными структурами. Между ними должны быть тесные контакты, разрозненность недопустима. Министерство цифрового развития и транспорта совместно с другими государственными структурами в кратчайшие сроки должно подготовить и представить мне план мероприятий. Считаю, что с целью более эффективной организации работы в каждом государственном органе, в первую очередь, в министерствах, должен быть выделен заместитель по цифровизации, искусственному интеллекту и кибербезопасности - либо необходимо создать новую штатную единицу, либо эта сфера должна быть поручена одному из действующих заместителей, чтобы сотрудники, руководство Министерства цифрового развития и транспорта знали, с кем они будут контактировать. В каждом государственном учреждении эта область должна считаться приоритетной. Это – во-первых.

В последние годы различные государственные структуры – министерства и другие государственные учреждения – разработали различные платформы и приложения. Считаю, что для координированного ведения данной работы необходимости в этом больше не будет, и созданные платформы и приложения постепенно должны быть ликвидированы. В какие сроки - это предложите вы, когда мне сейчас будут представлены предложения. Государственные услуги должны оказываться через единую платформу mygov, то есть из единого центра. Об этом должны знать все – как государственные органы, так и граждане. Это обеспечит огромные преимущества и для граждан. Все необходимые гражданам услуги должны оказываться из единого центра. Сколько времени на это потребуется, конечно, об этом меня проинформируете вы. В то же время преимущества существующих сегодня платформ, приобретенный опыт и лица, кадры, участвовавшие в разработке этих платформ, должны быть привлечены к общей работе. То есть я ценю достигнутые результаты, но в то же время настало время объединить это в едином центре», - отметил Президент.

Одной из главных задач глава государства видит подготовку кадров: «Нам следует уделять больше внимания этой сфере в нашей системе образования. Как студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях в Азербайджане, так и студенты, отправляемые за рубеж по государственной линии, должны повышать свою квалификацию по этой специальности. Учитывая, что это будет долгосрочный процесс, который будет только и только расширяться, в будущем возникнет большая потребность в кадрах в этой области. Разумеется, необходимо внести определенные изменения и в учебные программы, чтобы привить базовые знания учащимся средних школ».

Президент Ильхам Алиев убежден, что применение искусственного интеллекта в государственных учреждениях должно получить широкий размах: «Сегодня в ведущих странах дела в этой области обстоят именно так. Даже, судя по предоставленной мне информации, в некоторых развитых в этой сфере странах государственным чиновникам в их повседневной деятельности помогают так называемые агенты искусственного интеллекта. Потому что в данном случае искусственный интеллект, разумеется, может помочь в оценке правильности того или иного решения. Так что надо рассмотреть и эту систему, и лица, представленные в руководящих органах, должны широко использовать искусственный интеллект». «Что касается частного сектора, то для обеспечения аналогичного подхода необходимо разработать механизмы поддержки. Также будут представлены предложения о том, каким образом мы можем стимулировать более пристальное внимание частного сектора к этой сфере», - сказал он.

Переход к цифровой экономике неизбежно усиливает роль кибербезопасности - при расширении цифровых услуг, внедрении ИИ и росте объема данных возрастает и риск атак. Поэтому защита инфраструктуры становится не вспомогательной, а базовой задачей цифровой трансформации. В этой связи азербайджанский лидер ставит задачу сформировать четкие цели и стандарты: «Необходимо определить основные цели в области кибербезопасности. Эта сфера также является одной из критически важных. В прошлом году мы подверглись очень организованной и агрессивной кибератаке. Мы знаем ее источник, и были приняты необходимые меры для защиты от этих серьезных проблем. Поэтому этой сфере следует уделять серьезное внимание. У нас уже есть функционирующий Центр кибербезопасности, работа которого должна всегда находиться в центре внимания». «Конечно, как я уже упоминал, контакты с ведущими мировыми компаниями в этой области должны быть более тесными. Считаю, что сегодняшнее совещание и тот факт, что этот вопрос находится под контролем Президента, также станут серьезным сигналом для многих наших партнеров о том, что Азербайджан считает эту сферу приоритетной для себя. Имеющиеся у нас возможности, перечисленные мною преимущества должны быть доведены и до наших зарубежных партнеров», - заявил Ильхам Алиев.

Мировые тенденции показывают - цифровая экономика уже не просто развивается, она становится доминирующей моделью глобального роста, а традиционные отрасли все больше опираются на данные и технологические платформы.

В этом контексте инициатива главы Азербайджанского государства по созданию «Новой цифровой архитектуры» рассматривается как логичное продолжение инфраструктурной стратегии страны. Она нацелена на то, чтобы превратить Азербайджан в значимый цифровой хаб региона, способный не только потреблять технологии, но и формировать новые технологические траектории.

Вопрос теперь не в наличии ресурсов или амбиций - они уже есть. Главная задача состоит в скорости и качестве реализации, чтобы цифровая трансформация стала устойчивым экономическим и социальным результатом. В мире, где конкурентоспособность измеряется скоростью внедрения инноваций, Азербайджан не желает довольствоваться догоняющей модернизацией - страна ставит задачу создания собственной технологической повестки, способной определить будущее на десятилетия вперед.