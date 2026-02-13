В эти дни в Баку ожидается сильный ветер

Национальная служба гидрометеорологии объявила жёлтый и оранжевый уровни предупреждения в связи с ожидаемой ветреной погодой 14–16 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в регионах страны.

В Кяльбаджаре, Геранбое, Дашкесане, Нафталане, Барде, Гусаре, Гобустане, Хызы и Мингячевире, согласно оранжевому уровню предупреждения, ожидается северо-западный ветер с усилением до 20,8–28,4 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в других районах страны в соответствии с жёлтым уровнем предупреждения прогнозируется северо-западный ветер скоростью 13,9–20,7 м/с.