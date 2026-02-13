 Геннадий Хазанов выступил с инициативой, связанной с именем Муслима Магомаева - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Геннадий Хазанов выступил с инициативой, связанной с именем Муслима Магомаева - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий15:27 - Сегодня
Бизнесмен и музыкант Эмин Агаларов рассказал на своей странице в социальной сети Instagram об инициативе Геннадия Хазанова, связанной с выдающимся азербайджанским артистом Муслимом Магомаевым.

«Встретились в Москве с Геннадием Викторовичем Хазановым. Он предложил провести в Театре эстрады вечер, посвященный Муслиму Магомаеву. Вы знаете мое личное и теплое отношение к Муслиму Магометовичу, артист и человек такого масштаба - наша общая гордость, и я рад поддержать эту инициативу», - отмечает народный артист Азербайджана Эмин Агаларов, подчеркивая, что в скором времени поделится подробностями.

Отметим, что с 1997 года художественным руководителем Московского театра эстрады является народный артист РСФСР Геннадий Хазанов, который был близким другом легендарного азербайджанского певца Муслима Магомаева.

«Когда встал вопрос после реконструкции Театра эстрады, какие оставить портреты на стенах, то первую фамилию, которую назвал, я сказал - «Магомаев». Входя в театр каждый день на работу, я здороваюсь с Муслимом, моим любимым, дорогим, уникальным артистом и абсолютным явлением в музыкальной культуре. Он наша общая гордость, и я очень благодарен Эмину, что он моментально откликнулся», - рассказывает Геннадий Хазанов.

Вечер, посвященный М.Магомаеву, пройдет в Московском театре эстрады 19 декабря – предстоящее мероприятие будет согласовано Г.Хазановым и Э.Агаларовым с вдовой легендарного певца Тамарой Синявской.

