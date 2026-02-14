 Джейхун Байрамов рассказал о значении проекта «Маршрут Трампа» на Мюнхенской конференции по безопасности | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Политика

Джейхун Байрамов рассказал о значении проекта «Маршрут Трампа» на Мюнхенской конференции по безопасности

First News Media09:10 - Сегодня
Джейхун Байрамов рассказал о значении проекта «Маршрут Трампа» на Мюнхенской конференции по безопасности

13 февраля министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках Мюнхенской конференции по безопасности выступил на панельных дискуссиях «Определение стратегического порядка Евразии: Средний коридор - европейская повестка безопасности по стабильности, миру, безопасности и связности».

На панели также выступили министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили и президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Джейхун Байрамов подробно проинформировал о позиции нашей страны по обеспечению устойчивого мира и безопасности на Южном Кавказе, шагах, предпринятых, в особенности, после исторического Вашингтонского Саммита, а также о политике Азербайджана в сфере региональной безопасности и стабильности.

Отмечалось, что устранение транзитных ограничений в отношении грузов, направляющихся в Армению, и шаги по продаже нефтепродуктов из Азербайджана в Армению внесли вклад в формирование беспрецедентно стабильной среды за последние десятилетия.

Наряду с этим подчеркивалось, что выдача и армянской стороной соответствующих разрешений на экспорт грузов в третьи страны через территорию Азербайджана, а также встречи представителей мозговых центров и экспертов являются значимыми мерами по построению доверия.

Для подписания парафированного между сторонами мирного соглашения и дальнейшего продвижения повестки нормализации было подчеркнуто важное значение устранения территориальных претензий к Азербайджану в Конституции Армении и достижения реального прогресса в осуществлении проекта «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP) в соответствии с Вашингтонской декларацией.

Было упомянуто, что политика Президента Ильхама Алиева сосредоточена на мерах, направленных на то, чтобы наш регион не превратился в пространство регионального соперничества и конфронтации.

В ходе панельных дискуссий министр также проинформировал о широкомасштабных инфраструктурных работах, инвестициях и мерах по нормативно-правовой координации с региональными партнерами, осуществляемых Азербайджаном в целях укрепления Среднего коридора.

Было сообщено о принятии совместной «Дорожной карты» между Азербайджаном, Казахстаном, Турцией и Грузией для упрощения процедур перевалки грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, в результате чего значительно сократились сроки транзита и вырос объем грузоперевозок.

Отмечалось значение проектов инклюзивной связности, включая инициативу TRIPP, указано на потенциал более активного участия Европейского Союза в этом контексте, а также важную роль Турции и Грузии в развитии региональных транспортных связей.

Наряду с этим, до внимания участников были доведены совместные проекты и усилия нашей страны, реализуемые совместно с Центральной Азией в направлении развития региональной связности.

Панельные дискуссии продолжились затем сессией вопросов и ответов.

Поделиться:
478

Актуально

Мнение

Ильхам Алиев в Мюнхене: политика без недосказанностей

Политика

В Армении продолжается диалог в рамках инициативы «Мост мира» - ВИДЕО

Политика

Джейхун Байрамов рассказал о значении проекта «Маршрут Трампа» на Мюнхенской ...

Xроника

Президент Ильхам Алиев рассказал France 24 о приговорах, вынесенных лидерам ...

Политика

В Армении продолжается диалог в рамках инициативы «Мост мира» - ВИДЕО

Джейхун Байрамов рассказал о значении проекта «Маршрут Трампа» на Мюнхенской конференции по безопасности

Ильхам Алиев: Мы уже давно являемся инициаторами создания коридоров

Джейхун Байрамов рассказал о значении проекта «Маршрут Трампа» на Мюнхенской конференции по безопасности

Выбор редактора

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

В ожидании «второго нефтяного бума»

Новости для вас

Вэнс: Мы собираемся направить в Азербайджан новые катера для охраны территориальных вод

Ильхам Алиев: Азербайджан подпишет мирный договор с Арменией сразу после внесения Ереваном изменений в свою конституцию

СГБ Азербайджана раскрыла масштабный заговор: От «Союза миллиардеров» до госизмены - ВИДЕО

Вэнс назвал свой визит в Азербайджан отличным

Последние новости

Азер Насибов вновь развернул все кресла на российском «Голосе» - ВИДЕО

Сегодня, 13:45

Ильхам Алиев в Мюнхене: политика без недосказанностей

Сегодня, 13:35

В Армении продолжается диалог в рамках инициативы «Мост мира» - ВИДЕО

Сегодня, 13:20

Марко Рубио подтвердил, что новый раунд переговоров по Украине состоится 17 февраля

Сегодня, 13:08

Глава Мюнхенской конференции: Европа полностью отстранилась от переговоров по Украине

Сегодня, 13:02

Госсекретарь США: Вашингтону небезразлично будущее Европы

Сегодня, 12:56

Рубио указал на снижение роли ООН в мире

Сегодня, 12:52

Дожди и ветер - ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Сегодня, 12:35

Рубио: Идея мира без границ была глупой

Сегодня, 12:28

Сегодня - международный день книгодарения

Сегодня, 12:23

Уволен директор Русского драмтеатра

Сегодня, 12:10

Представители РФ, КНР и Ирана обсудили иранскую ядерную программу

Сегодня, 11:55

S&P повысило оценку отраслевого риска банковского сектора Азербайджана

Сегодня, 11:32

СМИ: Американские военные начали подготовку к атаке на Иран

Сегодня, 11:18

Состоялась встреча Марко Рубио с главой МИД Китая

Сегодня, 11:00

Министры энергетики Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана обсудили взаимодействие в области управления водно-энергетическими ресурсами

Сегодня, 10:47

Дорожная полиция предупредила водителей о мерах безопасности перед поездками

Сегодня, 10:26

14 февраля - день создания ВВС Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 10:17

Трамп сделал заявления по Ирану

Сегодня, 10:14

Сегодня исполняется 70 лет с начала деятельности Азербайджанского телевидения

Сегодня, 09:43
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36