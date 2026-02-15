Президенты Азербайджана и Сербии выступили с заявлениями для прессы - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

15 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Сербия Александар Вучич выступили в Белграде с заявлениями для прессы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сначала с заявлением выступил Президент Сербии.

Заявление

Президента Александара Вучича

-Уважаемый Президент Алиев, дорогой друг.

Благодарю Вас за этот визит. Знаю, насколько у Вас важный и плотный рабочий график. Прошу Вас чувствовать себя как дома.

Наши китайские друзья говорят, что когда идет такой дождь, это всегда хороший знак для больших начинаний. Надеюсь, что, несмотря на неблагоприятные погодные условия, мы примем это событие наилучшим для себя образом и увидим, какое яркое будущее ожидает и Сербию, и Азербайджан. По крайней мере, когда речь идет о наших двусторонних отношениях.

Я хочу выразить большое уважение азербайджанскому народу, лично Вам, уважаемый господин Президент. Кроме того, хочу сказать перед сербским народом и, конечно же, перед азербайджанским народом, что каждый раз, общаясь с Вами, я многому учусь, имею возможность видеть многие вопросы с ракурса, с которого их видит опытный государственный деятель, настоящий лидер. Поэтому я всегда благодарен Вам за то, что Вы делитесь со мной своими знаниями, установили с нами такие связи, благодаря которым страна, которой я руковожу, может узнать очень много полезного.

Сегодня я обсудил с Президентом Ильхамом Алиевым очень важные вопросы, касающиеся Европы и всего мира. Мы советовались друг с другом, я учился у него. Некоторые процессы я понял глубже и лучше, чем когда наблюдал их сам. У нас такие отношения, что при любом кризисе мы открыты друг другу и обсуждаем происходящее. Наше сотрудничество развивается во всех сферах жизни. По сравнению с 2012 годом торговый оборот в сфере услуг вырос в 16 раз - не на 16 процентов, а в 16 раз. Кроме того, благодаря стратегическому партнерству мы установили с Азербайджаном новые, максимально тесные связи. Я считаю, что это чрезвычайно важно для Республики Сербия и ее граждан.

Наше сотрудничество в различных сферах социальной жизни может и должно быть более значительным и масштабным. Я считаю, что активно работая и проявляя больше усилий, в будущем мы добьемся еще лучших результатов. До настоящего времени мы подписали 57 документов. К ним можно добавить десятки других документов, подписанных сегодня. Эти документы должны служить прочной основой для улучшения наших отношений во всех сферах социальной жизни.

Мы обсудили участие в инвестиционном форуме, который пройдет в сентябре в Азербайджане. До этого я совершу визит в Азербайджан. Верю, что это станет возможностью для наших бизнес-кругов, банкиров и представителей посетить Азербайджан. Это также станет возможностью для нашей страны наилучшим образом представить свою выставку EXPO. Потому что, в то время до ее проведения останется всего несколько месяцев. Это мероприятие станет крупнейшим событием в Сербии в 2027 году, и оно чрезвычайно важно для нас. Мы благодарны Азербайджану за подтверждение своего участия в EXPO 2027, и я уверен, что они представят свою прекрасную страну наилучшим образом здесь, в Белграде, в 2027 году.

В то же время хотел бы привлечь ваше внимание на ряд фактов. Рост туризма между двумя странами и открытие 3 мая прямого рейса между Белградом и Баку, который будет осуществляться авиакомпанией Air Serbia, внесут в это особый вклад. Я могу лично сказать всем гражданам Сербии, что Баку – прекрасный город. Там можно увидеть много нового. Город расположен на берегу Каспийского моря. Это чистый, опрятный город. Каждый раз, посещая Баку, я вижу новые чудеса, новые и прекрасные объекты, построенные Президентом Алиевым совместно с Азербайджанским правительством. Там есть великолепные музеи. Бульвар, добрые люди, безопасность на максимально возможном высоком уровне. Таким образом, это открытое приглашение гражданам Сербии посетить Азербайджан. В то же время я хотел бы пригласить граждан Азербайджана посетить Сербию, полюбить эту страну. Сербия входит в число стран с самым высоким уровнем безопасности на европейском континенте. Нас связывают братские и дружественные отношения с азербайджанским народом. Думаю, что в нашей стране есть много мест, которые можно посетить. Я имею в виду не только Белград, но и другие города, горнолыжные центры, озера и другие достопримечательности.

Мы затронули вопросы экономического сотрудничества, сельского хозяйства – в этой сфере также возможно много обменов. Когда я впервые попробовал помидоры и огурцы, выращенные в поселке Зира в Азербайджане, а еще раньше – продукцию из особого региона Азербайджана - Нахчывана, они мне очень понравились. Мне они очень нравятся, и я слышал, что по сравнению с продукцией, поступающей из других мест, Азербайджан поставляет товары со значительной скидкой. Мне интересно, возможно ли предложить нашему народу эту продукцию по такой низкой цене?! Если лица, сидящие в правительстве, не задумывались об этом, им следует об этом подумать. Я обращаюсь к ним, с тем чтобы они решили вопрос обеспечения граждан качественными товарами от наших азербайджанских друзей по более доступной цене. В то же время и мы должны таким же образом предлагать свою продукцию. Пока этого не происходит. Уверен, что мы тоже могли бы поставлять в Азербайджан много продукции. Однако пока мы этого не сделали и не подошли к этому с вниманием. Вот такое отношение. Время проходит, а мы ни о чем не думаем.

Одна из важнейших тем связана с начавшейся эрой электроэнергии. Я попросил Президента Алиева лично принять участие в этом проекте, чтобы помочь нам. Если это произойдет, мы сможем завершить работу быстрее. Здесь люди могут подумать, что электроэнергия была и 20 лет назад. Но тогда вы покупали топливо в канистрах. Тогда электроэнергия подавалась 6 часов, а следующие 6 часов – с ограничениями. Что касается нынешней ситуации, то в нашей стране установлена дисциплина, которой никогда не было. Однако завтра ситуация может измениться. Начинается эра электроэнергии, и нам нужно больше источников электроэнергии. Мы должны производить больше электроэнергии. У Азербайджана будет электроэнергия, измеряемая гигаваттами. Но вопрос в том, будут ли необходимые линии электропередачи для ее импорта?! Мы достигли с азербайджанской стороной соглашения по важным вопросам. Сегодня сербская газовая компания и SOCAR провели переговоры по этой теме, подписано соглашение о сотрудничестве. Мы постараемся решить каждый вопрос за два-три месяца, чтобы сразу после этого можно было подготовить проектную документацию и начать строительство, которое займет более двух лет. Верим, что газовую электростанцию мы откроем к 2029 году. Были выбраны три площадки вокруг города Ниш. Речь идет о чистой энергии. Европейский Союз также признает это. Словом, строительство планируется проводить либо в Трупале, либо в Крушеваце, либо в Нишка-Бане. Однако считаю Крушевац самым подходящим местом. Производственная мощность электростанции составит 500 мегаватт. Президент Алиев пообещал мне, что лично займется этим вопросом. Возможно, вы не поверите, но за двухлетний период они смогли создать общие мощности по производству электроэнергии в 1890 мегаватт. Возможно, азербайджанский народ этого не знает, эти мощности были созданы в кратчайшие сроки. Азербайджанские компании будут проводить здесь контроль. К работе присоединятся сербские компании. Обе стороны выполнят по 50 процентов работы. Будет построена газовая электростанция мощностью 500 мегаватт. Это будет хорошим примером. В будущем мы должны построить больше газовых электростанций. Будут установлены малые модульные реакторы. Появятся дата-центры, будут решены другие вопросы. Я начал переговоры с американцами, и было бы хорошо, если бы они проложили нефте- и газопроводы от порта Бар в Монтенегро, построили дата-центры, провели эти работы от Приеполе через Златиборские горы до Белграда. Необходимо создавать дата-центры. Если мы не будем использовать возможности искусственного интеллекта, то как страна будем отставать. Илон Маск говорит, что через два месяца все кардинально изменится. Просто люди этого пока не видят и не знают. Поэтому работы нужно ускорить, и мы благодарны нашим азербайджанским друзьям за их поддержку.

Мы отняли у вас много времени. Мы обсудили военно-техническое сотрудничество. Сотрудничество идет хорошо. Проводятся консультации на уровне наших министерств иностранных дел. Договоренности и постоянная поддержка налицо. Даже в самых сложных вопросах Сербия была на стороне Азербайджана, они тоже оказывали нам поддержку. Так будет и в будущем. Мы решили очень сложные вопросы. Мы полностью верим словам Президента Алиева. Думаю, он с такими же искренними чувствами относится к нашей стране. Мы будем продолжать эти отношения в том же духе. Сегодня и завтра будет возможность для дополнительных обсуждений. Завтра у нас запланирован рабочий завтрак, и я очень рад, что мы смогли провести столько времени с моим другом и другом Сербии – Президентом Алиевым. Как видите, меня не всегда устраивают наши темпы. Мы должны работать с полной отдачей, ускорять все процессы. По сравнению с предыдущим периодом мы смогли сделать больше и добились хороших результатов. Хочу поздравить всех граждан Сербии с Днем государственности. Сегодня Сербия отмечает один из важнейших праздников в календаре. Это важный праздник для нас. Спасибо Вам за поздравления.

Уважаемый господин Президент, благодарю Вас за оказанную нам честь. Верю, что совместной работой в интересах народов Азербайджана и Сербии мы добьемся лучших результатов. Большое спасибо. Да здравствует сербско-азербайджанская дружба!

Уважаемый господин Президент, я благодарен Вам, добро пожаловать в Ваш дом.

Затем с заявлением выступил Президент Азербайджана.

Заявление

Президента Ильхама Алиева

-Уважаемый господин Президент, дорогой друг.

Уважаемые дамы и господа.

Прежде всего, господин Президент, хочу выразить Вам благодарность за приглашение и гостеприимство. Сегодня ваш национальный праздник, День государственности. Несмотря на это, Вы принимаете делегацию Азербайджана. Мы расцениваем это как проявление высокого уровня наших отношений. Сербия и Азербайджан – две дружественные страны, которые всегда находятся рядом друг с другом.

Пользуясь случаем, хочу еще раз поздравить Вас и весь дружественный народ Сербии с Днем государственности. Такое название этого праздника не случайно, потому что, я знаю, что народ Сербии во все времена прилагал большие усилия для сохранения и укрепления государственного суверенитета, приносил жертвы. И Вы, мой дорогой друг, как Президент Сербии, ставите государственность, государственные интересы превыше всего. Именно поэтому под Вашим руководством Сербия успешно развивается, завоевала большое уважение на международной арене. В то же время проведены масштабные реформы в экономической и социальной сферах. В результате этого сегодня Сербия, несмотря на то, что она не обладает природными ресурсами, успешно развивается в экономическом плане, опирается на собственные силы, без посторонней помощи. В нынешних условиях, особенно для страны, расположенной в Европе, это следует расценивать как исключительный фактор. Здесь я хотел бы отметить очень высокие лидерские качества Президента Вучича. Как вам известно, наши контакты продолжаются уже долгие годы. Мы хорошо знаем друг друга, ведем искренние беседы и поддерживаем дружеские отношения. Знаю, что Президент Вучич – человек, глубоко преданный народу Сербии, государству, государственным интересам, и именно эти факторы стоят за успехами каждой страны. Как друзья Сербии, мы, конечно, высоко ценим это и искренне этому рады.

Мой дорогой друг коснулся вопросов, которые мы обсудили. Я не хочу это повторять. Действительно, сегодня на первом заседании Сербско-азербайджанского стратегического совета были обсуждены многие вопросы. Перед этим мы в ходе нашей встречи один на один затронули широкий спектр вопросов. У нас есть четкие планы на будущее: укреплять наши отношения в политической, экономической и энергетической сферах, поддерживать территориальную целостность и суверенитет друг друга на международных платформах в рамках международных организаций, реализовывать совместные инвестиционные проекты, использовать новые возможности в энергетическом и транспортном секторах и, заглядывая вперед, сформировать более сильную синергию.

Президент Вучич уже коснулся будущего электростанции, которую мы построим совместно. Как отметил Президент, мы решили держать этот вопрос под контролем. Процесс создания этой электростанции опирается на существующие в Сербии инвестиционные возможности. Потому что, если бы инвестиционный климат был неблагоприятным, Сербия не была бы столь привлекательной для иностранных инвесторов. Именно в результате проведенных реформ многие страны, в том числе Азербайджан, готовы вложить в Сербию крупные инвестиции.

Строительство и реконструкция электростанций, их реабилитация обеспечивают будущее развитие любой страны. Особенно страны, не обладающие природными ресурсами, часто оказываются в зависимом положении. Поэтому наличие внутренних энергетических, производственных мощностей обеспечивает энергетическую безопасность любой страны, и я хотел бы отметить особую роль Президента Вучича в реализации этого проекта.

В целом, наши отношения в энергетической сфере сейчас развиваются в многопрофильном формате. Некоторое время назад мы начали экспортировать природный газ в Сербию и сегодня приняли решение увеличить объемы экспорта. Теперь Сербия, преобразуя экспортируемый газ в электроэнергию, добьется получения чистой электроэнергии. Это создаст возможности как для сербского рынка, так и для будущего экспорта. Сегодня экспортный потенциал Азербайджана в энергетической сфере равен 2 гигаваттам. Эта цифра будет расти, потому что в настоящее время мы занимаемся строительством большого количества электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, и готовы сотрудничать с Сербией в этой области.

К 2032 году мы получим дополнительно 8 гигаватт энергетической мощности, большая часть которой пойдет на экспорт. Для этого нам необходимы новые и более емкие возможности трансмиссии, потому что основным направлением нашего экспорта является европейское пространство.

Что касается других вопросов, повторяю, мой друг уже рассказал об этом. Я не хочу отнимать у вас много времени. Считаю, что результаты моего официального визита не заставят себя долго ждать. У нас будут новые встречи в ближайшем будущем. Я пригласил Президента Вучича и членов сербской делегации в Азербайджан. Уверен, что в этом году мы встретимся еще несколько раз – и в Азербайджане, и, возможно, я снова приеду в Сербию. Потому что, я уверен, азербайджанская делегация чувствует себя здесь как дома. Я много раз бывал в Сербии и своими глазами вижу развитие, происходящее в этой стране под руководством Президента Вучича. Поэтому я хотел бы еще раз сердечно поздравить наших сербских друзей и присоединиться к лозунгу Президента Вучича: Да здравствует Сербия! Да здравствует Азербайджан! Да здравствует сербско-азербайджанская дружба!

