Сегодня проходит вступительный экзамен в магистратуру

15 февраля Государственный экзаменационный центр проводит вступительный экзамен в магистратуру (I попытка).

Как сообщает 1news.az, для участия зарегистрировались 22 780 бакалавров.

Из них 20 790 человек будут сдавать экзамен на азербайджанском языке, 1 990 — на русском. 15 391 участник — выпускники текущего года, 7 389 — прошлых лет, 47 — иностранные граждане.

Экзамен организован в 88 зданиях: 64 — в Баку, 6 — в Сумгайыте, 4 — в Абшероне, 6 — в Гяндже, 2 — в Нахчыване, 4 — в Мингячевире и 2 — в Лянкяране. К процессу привлечены 88 общих руководителей, 248 руководителей экзамена, 2 069 наблюдателей и 297 сотрудников пропускного режима.

Место сдачи определяется в соответствии с фактическим местом проживания, указанным в «Личном кабинете» абитуриента.

Экзамен во всех зданиях начинается одновременно в 11:00. В 10:45 пропуск в здания прекращается, опоздавшие к экзамену не допускаются.

В ходе экзамена проверяются также навыки аудирования по иностранному языку, поэтому участники должны находиться в аудитории за 15 минут до начала.