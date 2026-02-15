 Сегодня проходит вступительный экзамен в магистратуру | 1news.az | Новости
Сегодня проходит вступительный экзамен в магистратуру

First News Media09:53 - Сегодня
Сегодня проходит вступительный экзамен в магистратуру

15 февраля Государственный экзаменационный центр проводит вступительный экзамен в магистратуру (I попытка).
Как сообщает 1news.az, для участия зарегистрировались 22 780 бакалавров.
Из них 20 790 человек будут сдавать экзамен на азербайджанском языке, 1 990 — на русском. 15 391 участник — выпускники текущего года, 7 389 — прошлых лет, 47 — иностранные граждане.
Экзамен организован в 88 зданиях: 64 — в Баку, 6 — в Сумгайыте, 4 — в Абшероне, 6 — в Гяндже, 2 — в Нахчыване, 4 — в Мингячевире и 2 — в Лянкяране. К процессу привлечены 88 общих руководителей, 248 руководителей экзамена, 2 069 наблюдателей и 297 сотрудников пропускного режима.
Место сдачи определяется в соответствии с фактическим местом проживания, указанным в «Личном кабинете» абитуриента.
Экзамен во всех зданиях начинается одновременно в 11:00. В 10:45 пропуск в здания прекращается, опоздавшие к экзамену не допускаются.
В ходе экзамена проверяются также навыки аудирования по иностранному языку, поэтому участники должны находиться в аудитории за 15 минут до начала.
Сегодня проходит вступительный экзамен в магистратуру

