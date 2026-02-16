Рауф Агамирзаев: «Мир между Азербайджаном и Арменией открывает путь к формированию устойчивой транспортной сети региона»

Как сообщалось, 13–14 февраля 2026 года в Армении, в городе Цахкадзор, в рамках инициативы «Мост мира» состоялся двусторонний круглый стол с участием представителей гражданских обществ, экспертного сообщества и медиа Азербайджана и Армении.

Азербайджанская делегация прибыла в Армению сухопутным путем через делимитированный и демаркированный участок границы вблизи азербайджанского села Ашагы Аскипара и армянского села Воскепар, пройдя все необходимые процедуры. Этот переход был воспринят участниками как важная практическая мера по укреплению доверия и наглядное отражение постепенного процесса нормализации отношений между двумя странами.

Наряду с основным составом инициативы во встрече принял участие расширенный круг представителей обеих сторон, что подтвердило приверженность инклюзивной и устойчивой платформе диалога.

В ходе обсуждений основное внимание было уделено текущему этапу и возможным направлениям развития армяно-азербайджанских отношений, реализации мирной повестки, поддержанной на Вашингтонском саммите 8 августа 2025 года, а также ее значению для региона. Участники обменялись оценками изменяющейся региональной архитектуры безопасности и экономических возможностей, открывающихся в результате мирного процесса. Существенное внимание было уделено укреплению доверия, общественной дипломатии и выработке практических рекомендаций, направленных на поддержку сближения на уровне обществ.

Дополнительные обсуждения касались вопросов региональной безопасности, границ и транспортной связности, в ходе которых были представлены видения и ожидания обеих сторон. Свое мнение по этой теме на встрече выразил член Общественного совета при Министерстве цифрового развития и транспорта, известный транспортный эксперт Рауф Агамирзаев.

Он, в частности, рассказал о приоритетных проектах Азербайджана в регионе и их вкладе в развитие региональной транспортной сети, о возможностях, которые открывают новые направления, подключающиеся к существующей транспортной инфраструктуре, а также о способах оптимизации грузопотоков и стратегической значимости диверсификации маршрутов.

В беседе с 1news.az Рауф Агамирзаев раскрыл эти вопросы более подробно, поделившись своим экспертным видением конкретных проектов и перспектив их реализации.

«Как мы знаем, в нынешнее время транспортные коридоры и международные маршруты приобретают особую значимость, поскольку геополитическая ситуация вокруг Южного Кавказа поднимает вопрос альтернативных маршрутов. Через территорию Азербайджана проходят стратегические международные транспортные коридоры Север-Юг, Запад-Восток, Юг-Запад и несколько других маршрутов.

По мере роста внимания к этим маршрутам увеличиваются и риски. Исходя из этого, Азербайджан заинтересован в диверсификации маршрутов с тем, чтобы минимизировать риски и оставаться конкурентоспособным.

За последнее время в Азербайджане были проведены масштабные работы в рамках проектов Восток-Запад и Север-Юг. Например, в направлении Восток-Запад реализуется Транскаспийская международная магистраль от Алята до грузинского Поти. На территории Азербайджана работы уже завершены - модернизирована железная дорога, автомобильная дорога расширена до четырех полос, работы доведены до границы с Грузией. В прошлом году в Грузии состоялась церемония открытия маршрута, который сам по себе достаточно привлекателен.

Но мы не можем полагаться только на один маршрут. Грузия предоставляет нам возможность выхода к своим черноморским портам, а также на Турцию - по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс.

Вместе с тем, Азербайджан заинтересован в наличии нескольких маршрутов. После освобождения наших территорий, на первый план вышел проект Зангезурского коридора, который начинается в Азербайджане (Алят) и заканчивается в Турции (Карс). В рамках этого масштабного проекта активно строится железная дорога Алят-Горадиз-Агбенд. По прогнозам, участок Горадиз-Агбенд будет сдан в эксплуатацию уже в течение этого года. Активные строительные работы начались также в Нахчыване.

И, как известно, 42-километровый участок Зангезурского коридора будет проходить по территории Армении. Этот участок, собственно, и есть «Маршрут Трампа» (TRIPP), который будет задействован в соответствии с Вашингтонскими договоренностями от 8 августа 2025 года. Думаю, в этом году работы в этом направлении активизируются.

Поэтапно будут открыты и другие региональные коммуникации, в частности, железные дороги Ерасх-Садарак, Гюмри-Карс и Газах-Иджеван-Дилижан с выходом на Ереван.

Это формирует взаимодополняющую диверсификацию маршрутов: существующая сеть дополняется новыми направлениями, что повышает устойчивость транспортной системы региона. Другими словами, существуют одни маршруты, и формируются новые.

Каждая страна заинтересована в том, чтобы ее маршруты были диверсифицированы и взаимодополняли друг друга, функционируя в рамках единой транспортной сети. Если рассматривать ситуацию в целом, то формируется своего рода транспортный каркас, элементы которого дополняют друг друга и повышают устойчивость всей системы.

Если посмотреть на процесс с азербайджанской стороны, то уже сформировано грузинское направление, и в настоящее время - в рамках мирного процесса с Арменией - создается новое.

Если оценивать его с точки зрения Армении, то для нее, безусловно, открываются новые возможности. Если до настоящего времени маршрут Восток–Запад для них фактически не функционировал и грузоперевозки в западном направлении были сведены к нулю, то теперь для Армении появляются перспективы, позволяющие формировать грузовые потоки и в этом направлении тоже.

С точки зрения грузинской стороны – здесь часть грузовых потоков, естественно, будет перераспределяться. Но вместе с тем для Грузии формируются и компенсирующие грузопотоки - скажем, от Персидского залива через Нахчыван, далее по территории Армении в направлении черноморских портов. На данный момент этот маршрут не функционирует, поскольку отдельные участки железной дороги между Арменией и Азербайджаном пока не завершены.

Если рассматривать процесс с турецкой стороны, следует напомнить о традиционной железной дороге Карс–Гюмри. В последние годы была построена железная дорога Баку–Тбилиси–Карс, а в настоящее время прокладывается железнодорожная линия Карс–Дилуджу–Садарак, что открывает для Турции прямой доступ к каждой из стран Южного Кавказа.

В этих условиях формируется здоровая конкуренция и создаются новые возможности для привлечения значительно больших объемов грузов при минимальных рисках - поскольку существует не один, а несколько маршрутов.

Полагаю, что работы в этом направлении будут активно продолжаться, что позволит южно-кавказскому региону существенно укрепить свои позиции в мировом транспортном потоке и даже привлечь на себя часть международных морских перевозок.