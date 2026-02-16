 Дорожная полиция предупредила пешеходов о рисках на дороге - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Дорожная полиция предупредила пешеходов о рисках на дороге - ВИДЕО

Фаига Мамедова10:12 - Сегодня
Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к пешеходам с призывом ожидать общественный транспорт исключительно на посадочных площадках и автобусных остановках, а при их отсутствии - на тротуарах или обочинах.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на ведомство.

«Выход на проезжую часть и нахождение на полосах движения транспорта представляют серьезную угрозу для вашей жизни и здоровья, а также создают внезапные препятствия для водителей.

Помните, что мгновенная невнимательность может привести к тяжелым и нежелательным последствиям.

Соблюдение правил каждым пешеходом - важнейшее условие общей безопасности дорожного движения.

Уважаемые пешеходы! Главное управление государственной дорожной полиции еще раз призывает вас беречь свою безопасность и строго соблюдать правила дорожного движения», - добавили в управлении.

