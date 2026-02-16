Президент Азербайджана поздравил литовского коллегу с национальным праздником

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил Президенту Литвы Гитанасу Науседе поздравительное письмо по случаю национального праздника Литовской Республики.

Текст послания опубликован на официальном сайте Президента АР.

«Азербайджан и Литву связывают отношения дружбы и сотрудничества. Верю, что наши совместные усилия, направленные на дальнейшее укрепление основанных на добрых традициях двусторонних отношений, расширение взаимодействия, и впредь будут способствовать благополучию двух народов», - говорится в письме азербайджанского лидера.