Названы новые участники конкурса «Евровидение-2026» - ВИДЕО

Европейские страны продолжают определяться с представителями на «Евровидение», которое традиционно пройдет в мае и вновь объединит десятки участников со всего континента.

Национальные отборы выходят на решающую стадию, формируя музыкальную повестку предстоящего конкурса. В минувшие выходные сразу несколько стран сделали выбор - 1news.az рассказывает, о том, кто уже получил путёвку на главную музыкальную сцену Европы.

Группа Vanilla Ninja победила в национальном отборе «Eesti Laul» и представит Эстонию на «Евровидение 2026» с песней «Too Epic To Be True». В финале, организованном телерадиокомпанией Eesti Rahvusringhääling, за право поехать на конкурс боролись 12 артистов: после голосования жюри и зрителей в суперфинале победителя определила публика. Основанная в Таллине в 2002 году, Vanilla Ninja уже имеет опыт участия в конкурсе - в 2005-м коллектив представлял Швейцария и занял восьмое место в финале.

Певец Сёрен Торпегор Лунд победил в датском отборе «Melodi Grand Prix 2026» с песней «Før Vi Går Hjem» и представит страну на «Евровидении 2026» в мае. В финале, прошедшем при аншлаге на Arena Nord, артист уверенно занял первое место, выиграв и у жюри, и у зрителей (39 баллов). Выпускник Датской школы исполнительских искусств, известный по роли Тони в постановке West Side Story, Лунд три года назад участвовал в «Melodi Grand Prix» в 2023 году с балладой Lige Her.

Певица Atvara выиграла латвийский отбор «Supernova 2026» с песней Ēnā и представит страну на «Евровидении 2026» в Вене. Победительницу определили по итогам голосования жюри и зрителей. Артистка прославилась в TikTok после дебютного сингла «Pie Manis Tveries», активно укрепляет позиции на латвийской сцене, собирает аншлаги на концертах и также проявила себя как телеведущая.

Победителем греческого отбора «Sing For Greece» стал Akylas с песней «Ferto» - именно он представит страну на «Евровидение 2026» в Вене. В финале участвовали 14 исполнителей, а победителя определили голоса национального и международного жюри вместе со зрителями, отдавшие треку максимальные баллы. Молодой артист получил известность после хита «Atelié» и быстро набрал популярность в сети благодаря вирусным каверам, сформировав современное звучание с выраженной греческой идентичностью.

Группа LELEK победила в хорватском отборе «Dora 2026» с песней «Andromeda» и представит страну на «Евровидении 2026». Коллектив стал безоговорочным лидером, получив максимальные оценки жюри и зрителей и набрав 173 балла. Основанный в 2024 году этно-поп-проект сочетает традиционные хорватские мотивы с современным поп-звучанием и ранее уже привлек внимание, заняв четвертое место на Dora 2025.

