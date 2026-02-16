В Берлине прошли Дни азербайджанского кино - ФОТО

Дни азербайджанского кино в Берлине были организованы совместно Агентством кино АР, подчинённым Министерству культуры АР, Посольством АР в Германии и Азербайджанским культурным центром в Берлине.

На церемонии открытия временно исполняющий обязанности директора Азербайджанского культурного центра Иса Мамедов выступил с речью, в которой рассказал о цели мероприятия и его значении для продвижения азербайджанского кино на международной арене, а также для укрепления межкультурного диалога.

Народная артистка Азербайджана Мехрибан Заки рассказала о достижениях азербайджанского кино в последние годы и подчеркнула важность знакомства международной аудитории с современными образцами азербайджанского кинематографа.

В рамках мероприятия был показан фильм «Zəfər rəqsi». Автор идеи фильма, исполнительный директор Фонда поддержки литературы «Ədibin evi» Шафаг Мехралиева выступила с речью, подчеркнув значимость начала международного показа этой киноленты именно в Берлине.

После показа фильма для участников была организована встреча для налаживания профессиональных связей.