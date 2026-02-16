 СБУ начала расследование в отношении Нурлана Сабурова | 1news.az | Новости
СБУ начала расследование в отношении Нурлана Сабурова

Феликс Вишневецкий11:22 - Сегодня
Украинский адвокат Евгений Пронин рассказал в своем Telegram-канале, что по его заявлению Служба безопасности Украины инициировала досудебное расследование в отношении стендап-комика Нурлана Сабурова.

«Служба безопасности Украины внесла сведения в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований – прим.ред.) и начала досудебное расследование по моему заявлению о совершении уголовного правонарушения гражданином Республики Казахстан», - отмечает юрист, подчеркивая, что досудебное расследование осуществляется по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.111-2 Уголовного кодекса Украины «Пособничество государству-агрессору».

«Речь идёт о его подготовке и передаче материальных ресурсов представителям российских вооружённых формирований. Именно эти обстоятельства теперь должны быть проверены в рамках официального следствия», - рассказывает Е.Пронин.

Напомним, что ранее на Н.Сабурова написали заявление в Генпрокуратуру Казахстана - поводом для этого стало видео, которое недавно разошлось по соцсетям, в котором стендап-комик рассказывает, что подарил 10 мотоциклов подразделению «Легион Вагнера Истра», воюющему на стороне России против Украины.

Также украинский адвокат заявил, что страны, где имеют юридическую силу действия Интерпола, должны быть закрытыми для Н.Сабурова, либо стать «точкой его задержания и передачи в Украину для отбывания наказания».

Ряд СМИ сообщает также о том, что комика Нурлана Сабурова внесли в базу украинского сайта «Миротворец» - его обвиняют в покушении на суверенитет Украины и финансировании ВС России. При этом на официальном сайте СБУ нет информации о том, что казахстанский комик попал под следствие.

Напомним, что Н.Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет - российские СМИ сообщали о том, что «данное решение было принято в интересах национальной безопасности РФ», отмечая, что запрет вступил в силу 30 января, и подчеркивая, что «решение принято из-за критики СВО, нарушения миграционного и налогового законодательств».

Сам Н.Сабуров ранее заявил в Instagram Stories о том, что не намерен комментировать сложившуюся ситуацию и поблагодарил Россию, подчеркнув, что именно там получил возможности для творческого роста.

