В Азербайджане пройдет масштабный мониторинг против птичьего гриппа

Со 2 по 6 марта Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) при участии сотрудников профильных структур проведет эпизоотологический мониторинг против птичьего гриппа (в том числе на территории Нахчыванской Автономной Республики).

Как передает 1news.az, об этом сообщили в АПБА.

Было отмечено, что мониторинг охватит водно-болотные угодья, прибрежные зоны и другие территории национальных парков и охотничьих хозяйств, определенных на основе оценки рисков.

Помимо осмотра территорий, будет проведен визуальный осмотр диких птиц, а также их отстрел с целью выявления возбудителей заболевания. В ряде птицеводческих предприятий различного масштаба, а также в личных подсобных хозяйствах в разных районах (городах) будут взяты диагностические пробы у домашней птицы. Кроме того, будет проведен общий осмотр предприятий, хозяйств, водоемов и парков по всей стране.

Для обеспечения соблюдения ветеринарных норм и правил будут проведены целенаправленные просветительские мероприятия, а также осуществлен сбор и анализ эпизоотологических данных.

В ходе мероприятий все взятые образцы будут направлены на соответствующие лабораторные исследования.