ФИФА обеспокоена отсутствием интереса к чемпионату мира-2026

ФИФА выражает серьёзную озабоченность по поводу недостатка ажиотажа вокруг предстоящего чемпионата мира по футболу 2026 года.

Организация не может объяснить причины низкого интереса к турниру, несмотря на то что это будет первый чемпионат мира с участием 48 стран, сообщает The Touchline в соцсети Х.

На данный момент остаются непроданными многие билеты, что вызывает вопросы у руководства ФИФА. До начала турнира осталось всего четыре месяца, а масштаб мероприятия не соответствует ожидаемому уровню интереса со стороны зрителей и болельщиков.

Чемпионат мира пройдёт в трех странах – США, Канаде и Мексике – с 11 июня по 19 июля 2026 года.