В городе Агдам 120 семьям вручили ключи от квартир - ФОТО

Группа переселенцев, отправленная в родной край 17 февраля, прибыла в город Агдам.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на данном этапе 120 семьям, состоящим из 419 человек, вернувшимся в город Агдам, были вручены ключи от квартир.

На церемонии присутствовали представители Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, а также сотрудники Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.