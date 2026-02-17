Обнародованы дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса

20 февраля состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе прессы и связей с общественностью парламента, в повестку заседания включены следующие 10 вопросов:

1.Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении «Конвенции Совета Европы о борьбе c торговлей человеческими органами»;

2.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Таможенный кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках и Закон Азербайджанской Республики «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (третье чтение);

3.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О бюджетной системе», «О бухгалтерском учете» и «О государственных закупках» (третье чтение);

4.Законопроект Азербайджанской Республики «О правах ребенка» (второе чтение);

5.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Семейный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О молодежной политике», «Об утверждении Положения о комиссиях по защите прав детей», «О профилактике беспризорности и правонарушений несовершеннолетних», «О физической культуре и спорте», «О социальных услугах», «О рекламе», «Об ограничении потребления табачных изделий», «О защите детей от вредной информации» и «О медиа» (второе чтение);

6.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О кинематографии» (второе чтение);

7.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О дорожном движении» и «Об автомобильных дорогах» (второе чтение);

8.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об инвестиционной деятельности» (второе чтение);

9.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (первое чтение);

10.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «Об утверждении Положения о прохождении военной службы» и «О воинской обязанности и военной службе» (первое чтение).